今年のノーベル経済学賞は、米ノースウェスタン大学のジョエル・モキイア教授（79）、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのフィリップ・アギヨン教授（69）、米ブラウン大学のピーター・ホーウィット教授（79）の3人に贈られることになった。「イノベーション主導型成長」と「創造的破壊」に関する研究への功績が評価された。ノーベル委員会は、3人の研究が低成長局面にある世界経済に警鐘を鳴らしていると評価した。

スウェーデン王立科学アカデミーのノーベル委員会は13日（現地時間）、「彼らはイノベーションがいかにしてより大きな発展の原動力を提供するのかを説明した」と選定の背景を説明した。ノーベル委員会は「過去2世紀の間に世界は歴史上初めて持続的な経済成長を遂げ、多くの人々が貧困から抜け出し繁栄の基盤を築いた」とし「彼らの研究は、持続的成長を脅かす要因を認識し、それに対応すべきことを示している」と付け加えた。

オランダ生まれのモキイア氏は、米国とイスラエルの二重国籍を持つ。経済史学者として歴史的資料を用い、長期的な趨勢を探求してきた。ノーベル委員会はモキイア氏について「イノベーションが自律的に発展し続けるためには、単に『機能する』という経験的知識だけでなく、なぜそれが機能するのかという科学的な説明が必要であることを示した」と評価した。英フィナンシャル・タイムズ（FT）によると、モキイア氏は1750年から1914年までの時期を対象に、産業化と経済成長・福祉との関連を研究してきた。著書『成長の文化』（2016年）は韓国でも翻訳出版されている。

アギヨン氏とホーウィット氏は「創造的破壊を通じた持続可能な成長理論」に対する功績が認められた。2人は「新成長理論」を代表する学者だ。アギヨン氏はフランス・パリ出身で、コレージュ・ド・フランス、INSEAD（欧州経営大学院）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）で教鞭をとっている。エマニュエル・マクロン仏大統領の経済顧問を務めていたこともある。

カナダ出身でブラウン大学名誉教授のホーウィット氏は、1992年にアギヨン氏とともに「創造的破壊」という概念を数学的モデルとして定量化した。「創造的破壊」はヨーゼフ・シュンペーターが提示した概念で、イノベーションによって既存製品を販売していた企業が市場から駆逐されていく過程を説明するものだ。

ホーウィット氏は、ブラウン大学で博士課程を履修した韓国大統領室の河駿坰（ハ・ジュンギョン）経済成長首席の恩師でもある。2007年には「生産性と研究・開発の趨勢に関する会計分析：準内生的成長理論へのシュンペーター式批判」という論文を、ホーウィット氏と河氏が共同で発表している。

河氏は電話取材に対し、「本当にうれしく、ありがたいこと」とし「ホーウィット教授の成長理論はいまでも有効であり、韓国にも大きな示唆を与えている」と述べた。さらに「低成長に向かっている現状を反転させるには、最終的にはイノベーション（技術革新）が必要であり、そのためには企業の利潤動機を引き出す制度的環境や政府の政策などがうまく組み合わさる必要がある」と説明した。

アギヨン氏は現地での記者会見で、電話を通じて「自分の感じている感情を表現する言葉が見つからない」と語った。ドナルド・トランプ米大統領が進めている保護貿易主義については「歓迎しない」とし「世界の成長と革新にとって良くない」と答えた。モキイア氏は「経済学部門でノーベル賞を受賞する可能性よりも、教皇に選ばれる可能性の方が高いと学生たちに話していた」と感慨を語った。来年80歳を迎えるが、「これは私が一生夢見てきた職業だ」として、引退の予定はないと述べた。

賞金1100万スウェーデンクローナ（約1億7000万円）は、功績に応じてモキイア氏が半分、アギヨン氏とホーウィット氏がそれぞれ4分の1ずつ受け取る。ノーベル委員会は「彼らの研究は経済成長を当然のものとみなすことはできないことを示した」とし「私たちは創造的破壊の根幹をなすメカニズムを守り続け、再び停滞に陥らないようにしなければならない」と強調した。