ZENB JAPANがオフィス向け「置き食」サービス 企業の健康経営に

ZENB JAPANは、企業における組織の活性化と健康経営の前進を図るため、オフィスの食事・間食を手間なく健康的にアップデートする福祉厚生型置き食サービス「OFFICE ZENB（オフィスゼンブ）」の提供を開始した。

同社は、企業側に食を通した健康経営に関するニーズが、従業員側にランチでの健康的な食に関するニーズがあることを背景に新サービスを開始した。

企業側に対しては、従業員の健康をケアする食を提供することによる従業員の満足度向上、出社率アップ、社内コミュニケーションの円滑化を、従業員側に対しては、オフィスでの主食や間食を賢く置き換えることによる手軽で健康的な食事をサポートする。

新サービスは初期費用・備品、全国送料がすべて無料。最短7営業日で導入できる。商品は常温保管可能。専用省スペース什器で簡単に設置できる。契約期間の縛りも設けない。

企業全負担と企業・従業員按分の選択制。キャッシュレス決済対応で集金の手間を削減できる。配送は週1、隔週、月1から選択できる。スキップも可能。利用者が食べるペースに合わせて定期的に配送するため、手間なく気軽に導入できる。

商品ラインアップは豆粉パン「ZENBブレッド」全6種類、豆チップス「ZENBチップス」、豆パスタをこめ油で揚げた「ZENBパスタスナック」。今後も商品を順次追加する予定。