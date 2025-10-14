¤ª¤¤¤·¤¤ÇîÍ÷²ñ ²¼È¾´ü¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬ ½©ÅßÀï¤ØÃíÎÏ¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨
PR¥¿¥¤¥à¥¹¤Ï30Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Çº£Ç¯²¼È¾´ü¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ½Â¬¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÇîÍ÷²ñ2025½©Åß¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿©ÉÊ³Æ¼Ò¤¬½©Åß¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¾¦ÉÊ¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ï¡2025¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡õ26Ç¯ÃíÎÏ¿·¾¦ÉÊ¢½©Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡û¡û¥°¥ë¥á£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¤µ¤«¤ÊÅ¸¤Î4¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬½¸·ë¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡¢³Æ¼Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¢¿©¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ê°ìÉô´ûÊó¡Ë¡£
¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤ÏÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ÈÍÑ¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤Î¿·À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£º£¸å¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´üÂÔ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥«¥´¥á¤Ï10·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡¡Ç»¸ü¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡×¤ò½ÐÅ¸¡£Ç»¸ü¤µ¤ÈÄãÅü¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï9·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿ºÇÃ»10ÉÃ¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ê°×Ãê½Ð·¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖKEY DOORS¡ÜJET BREW¡×¤ò¾Ò²ð¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹À¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î°û¡£ÇÀ¿´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó ¥È¥¥¡¼¥ó¥Ð¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥È¥¥¡¼¥ó¥Ð¡×¤ËÂ³¤¯Âç·¿¿·À½ÉÊÂè2ÃÆ¡Ê10·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Î¥°¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ò»î¿©¤µ¤»¤¿¡£
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï10·î7Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¤Î¤É¤Î´¥Áç´¶·Ú¸º¡×¤È¡ÖÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡×¤ÎW¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ö¿¹±Ê¥é¥¯¥È¥Õ¥§¥ê¥ó200¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥È¡¼¥é¥¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤«¤éÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à»ÅÎ©¤Æ¡×¤òÅ¸¼¨¡£Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤ÎÃæÂ¼²°¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×¡Ê11·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï2002Ç¯È¯Çä°ÊÍè¹¥É¾¤Î¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¤³¤ó¤¬¤ê¥Ñ¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢º£Ç¯8·îÈ¯Çä¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¤³¤ó¤¬¤ê¥Ñ¥ó Ä¶À¹ ßîÀ½¹á¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¡£¥í¥¤¥º¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï²ÈÄí¤Ç¤ÎµûÎÁÍý¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£