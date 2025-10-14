「live hand to mouth」の意味は？賢い人はわかるはず…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「live hand to mouth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、お金を持っていない人を指すときに使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「少ないお金で暮らすこと」でした！
「live hand to mouth」は「少ないお金で暮らすこと」という意味のイディオムです。
「The family has been living hand to mouth ever since their father lost his job.」
（その一家は父親が職を失って以来、その日暮らしをしている）
「live “from” hand to mouth」と言うこともあるみたいですよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部