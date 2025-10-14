【ばけばけ 第13話あらすじ】トキ、病の傳を看病 銀二郎は“松野家”の秘密知ることに
【モデルプレス＝2025/10/14】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第13話が、10月15日に放送される。
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
病に倒れた雨清水傳（堤真一）。トキ（高石あかり）は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、銀二郎（寛一郎）は心配する。
特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで…銀二郎はひょんなことから“松野家”の秘密を知ることになる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第13話／10月15日（水）放送
