人の印象を左右する髪型について、神戸電子専門学校の学生が独自に調査。ヘアサロン「デイジー」（兵庫県神戸市）に最近のトレンドを聞きました。



【スキンフェード】



男性に人気。サイドとバックを0mm〜8mmほどまで短く刈り上げ、トップに向かって長くしていくスタイル。スッキリ感と清潔感があり、学生から社会人まで幅広い世代に支持されているそうです。

スキンフェード

【韓国風レイヤーカット】



主に女性の間で流行。顔まわりにレイヤーを入れることで立体感が生まれ、顔のラインをきれいに見せてくれます。ロングからミディアム位の長さの相性がよく、前髪やパーマと組み合わせれば雰囲気をガラリと変えることも可能。ナチュラルなのにしっかり印象を残せる「万能ヘアスタイル」だとか。

韓国風フェイスレイヤー

カットだけでなく、カラーのトレンドについても聞きました。



【ハイトーンカラー】時代問わず根強く支持されている。



【グラデーションカラー】インナーや毛先にかけて明るくするもの。近頃は部分的にハイカラーを入れるのが人気だとか。

ヘアカラーはどんなものが人気？

【アンブレラカラー】近年、注目度が急上昇のデザインカラー。表面は明るく、内側を暗めに仕上げる。髪に動きが出て立体感のあるスタイルに。ブリーチするのは表面だけなのでダメージも少ないというのがメリット。「個性を出したいけど派手すぎるのはちょっと……」という人や、ハイトーン初心者でも挑戦しやすそうです。

髪型を変えると、気分もぐっと上がるもの。夏から秋へと変わるこのタイミング、新しいスタイルにチャレンジしてみるといいかもしれませんね。