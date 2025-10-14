男性が美人と付き合いたがる理由９パターン
男性はキレイな女性が好き。「美人じゃなければ付き合わない」とまで言う人はあまりいませんが、多くの人が「できれば美人と付き合いたい」と思っているのではないでしょうか。では、どうしてそんなに美人がいいのでしょう？ 男性からのアンケートをもとに、代表的な理由を紹介していきます。
【１】男友達に自慢できるから。
美人と付き合うと「男友達に自慢できる！」と喜ぶ男性はかなり多いようです。「言い方は悪いけど、友達に見栄を張れるのは嬉しい」（１０代男性）という、かなり素直なご意見も。美人と付き合えるという本能的な喜びに加え、男友達にうらやましがられるというシチュエーションに対して、さらに喜びを感じるのだと考えられます。
【２】黙っていても見た目に癒されるから。
美人には、そばにいるだけで美しい見た目に癒される、というメリットがあるようです。「キレイな人といるだけで嬉しくなります」（３０代男性）という声からも、理屈では説明しきれない美人の魅力が伝わってくるようです。花や絵画など、美しいものには人の心を癒す力があります。同じく美しい女性にも、男性の心を穏やかにし、癒す力があるのかもしれません。
【３】一緒に歩くとき優越感を感じるから。
男性は美人と一緒に歩くと、周囲からの羨望のまなざしに対して優越感を感じるようです。「他人から『いい女だな』と思われると気分がいい」（１０代男性）という意見からも、男性が自分の彼女に向けられる周囲の視線に対して敏感なことがわかります。気に入っている服や時計を他人から褒められると嬉しいもの。彼女を自分の一部と捉えた場合、それと同じように自分が褒められたような喜びが感じられるのだと考えられます。
【４】美人の彼女がいると、周囲からの評価も上がるから。
美人と付き合うことで、周囲から一目置かれることを期待する男性もいるようです。「あんな美人をモノにできたのだから、と自分の評価も上がりそう」（１０代男性）という声も。これは心理学的にも認められている現象で、「美人と一緒にいる男性も魅力的に見える」という効果は本当にあるよう。一緒にいる人間の魅力まで高めてしまうとは、美人恐るべし！ といえそうです。
【５】美人な彼女がいることで、自分に自信が持てるから。
美人な彼女をゲットすることで、自分に自信を持つケースです。「こんな美人が自分を好きでいてくれると思うと自信が持てる」（２０代男性）という声からもわかるように、男性は美人に認められることで、自分の魅力が実感できるようです。多くの女性は自信のある男性が好きなので、一度でも美人と付き合うことで「モテ男」になれるという、一石二鳥の可能性もあります。
【６】彼女に釣り合う男になろうと努力できるから。
「『あんな美人とあんな男が？』と笑われたら辛いから、ふさわしい男になるよう仕事や筋トレなど必死に努力すると思う」（２０歳男性）など、「美人と付き合うことで頑張れる自分」をメリットに挙げる意見が多く集まりました。「釣った魚にエサはやらない」というタイプの男性でも、美人と付き合えば自分磨きには積極的になれるかもしれません。
【７】「結婚したら、将来、子どもも美人になるかも」と期待できるから。
交際が長く続けば、自然と結婚を意識するタイミングも。そんなとき彼女が美人だと、「将来子どもも美人になるかも」と期待できることが男性の喜びにつながるようです。「美人な妻と娘に囲まれての家庭生活・・・男の夢です（笑）」（２０代男性）というコメントも。将来的な幸せが想像しやすいのも、男性が美人と付き合いたがる理由のひとつと言えそうです。
【８】彼女が美人だと親も喜ぶから。
どんな親も、息子にはステキな女性と付き合ってほしいと願うもの。「ステキな女性」の定義は人それぞれですが、美人な彼女を紹介して嫌がる親は少ないでしょう。「美人な彼女を紹介して、親を安心させたい」（２０代男性）という意見もあるように、美人な彼女は親をも虜にするよう。もしかしたら、人は美しさから知性や真面目さを連想するのかもしれません。
【９】苦労してゲットした美人相手なら、恋愛に夢中になれるから。
「美人の彼女に振られないよう頑張るうちに、普段は恋愛に冷めている僕も恋愛にのめりこむことができそう」（１０代男性）など、恋愛に夢中になれるということ自体に価値を感じるという意見です。もちろん、彼女が美人でなくても恋愛に夢中になることはあります。しかし、苦労して付き合えることになった美人であれば、「振られたくない！」という気持ちから、より恋愛に夢中になりやすい、と考えるようです。
男性がなぜ美人と付き合いたがるのか、その理由がわかったでしょうか。ほかにも「こんな理由で美人と付き合いたい」などのご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
