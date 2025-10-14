もっちもち！チヂミが1人分たった約180円！フライパン1つで誰でも作れる簡単「爆速レシピ」

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2025年10月は、2人分たったの約350円で作れる「カニカマと厚揚げのもちっとじゃがチヂミ」節約レシピをお届け。

2人分約350円！ かさまし食材「厚揚げ」が大活躍

「今回はあまり材料費をかけずに美味しく食べれる節約レシピとして、かさましするのにうってつけの食材である厚揚げやじゃがいもを使った『カニカマと厚揚げのもちっとじゃがチヂミ』を考案してみました！」

「“かさまし”っていうと豆腐を使うイメージが先行しがちだと思うのですが、実は厚揚げも揚げてある分コクが出るというメリットがあったり、ほかにも料理途中で水分が出てべちゃっとなることがないので使いやすいですよね。

そこにさらに安価なじゃがいもを使って、2人分でなんと約350円！ 1人分ならその半分の約180円ほどで作れる、家計にやさしいレシピです。

作り方もとっても簡単。じゃがいもを先にレンジでチンして柔らかくしたあと、他の材料と一緒に全部フライパンの中に入れて混ぜこね、それを平らにならしてごま油で焼き付けるだけ！ 全てフライパンの中で完成するワンパンメニュー！ 別でお皿を用意する必要もなく、洗い物も最小限に抑えることができるのでとってもお手軽です！

にしても本当に厚揚げって万能ですよね。もし余ったらそのまま焼いて醤油をかけるだけでもおいしいですし。しかも、豆腐だから健康面のこともちゃんと気にかけられているような安心感もある（笑）。お手軽なのに満足感が得られるこのレシピ。本当に簡単なのでぜひ一度作ってみてください！」

2人分約350円！「カニカマと厚揚げのもちっとじゃがチヂミ」

◆材料（2人前）

じゃがいも…中2個（約200g）

カニカマ…6本

厚揚げ…1枚（150g）

片栗粉…大さじ4

ごま油…大さじ2

青ねぎ…3束

塩…小1/4

顆粒和風だし…小1

作り方

1．じゃがいもは皮を剥き芽を取り、濡らしたキッチンペーパーとラップで1つずつ包む。2つとも一緒にレンジに入れて600wで6分加熱する。

2．フライパンにじゃがいも、厚揚げ、ほぐしたカニカマ、青ねぎ（2センチ幅に切る）、片栗粉、塩、和風顆粒だしを加えてよくこねる。※じゃがいもは熱いので粗熱をとってから。

3．平らにならしたらフライパンの淵に沿うようにごま油（大さじ1）を回しかけ、中火で加熱する。5分ほど焼いてこんがりしたら、ひっくり返してごま油を再度回しかけ（大さじ1）、さらに5分ほど加熱する。

4．皿に移し、食べやすいサイズにカットする。お好みでポン酢などをつけても◎

およねさんの爆速＆節約レンチンレシピで、残暑の疲れもおいしく跳ね除けていきましょう〜！

