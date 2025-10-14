14日（火）は東日本や西日本の日本海側から雨が降るでしょう。お帰りの時間帯は広い範囲で傘が必要です。

＜14日（火）の天気＞

日本海から秋雨前線がのびていて、本州付近を南下する見込みです。北陸では朝から雨となり、西日本の日本海側でも昼前後には雨が降り出しそうです。午後は東日本や西日本の太平洋側にも雨の範囲が広がり、東京都心も夕方頃から本降りになるでしょう。各地で前線の接近とともに降り方が強まりますので、しっかりした傘があるとよさそうです。一方、高気圧に覆われる北海道〜東北北部、四国〜九州南部、沖縄では晴れるところが多いでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や東日本ではこの時期らしい気温で、名古屋では一気に涼しくなりそうです。一方、西日本では夏の暑さが続くでしょう。

札幌 18℃（＋3）

仙台 20℃（-2）

新潟 22℃（-1）

東京 23℃（-2）

名古屋 24℃（-7）

大阪 29℃（±0）

鳥取 28℃（＋2）

高知 30℃（-3）

福岡 30℃（±0）

那覇 32℃（±0）

＜週間予報＞■大阪〜那覇

日本海側を中心に雨の日が続き、16日（木）は雨脚の強まるところがありそうです。17日（金）は貴重な日差し。土日は再び雨となり、この雨をきっかけにようやく暑さがおさまるでしょう。大阪と福岡の最高気温は、19日（日）は24℃、20日（月）は22℃の予想です。沖縄は18日（土）まで晴れますが、19日（日）〜20日（月）は雨が降る見込みです。

■札幌〜名古屋関東や東海はくもりや雨の日が多くなるでしょう。17日（金）は唯一晴れて、洗濯チャンスになりそうです。16日（木）は東北や北陸で雨が強まり、土日は北日本で荒れた天気になる見込みです。雨とともに一気に冷たい空気に入れ替わり、週明けは各地で平年より低い気温になるでしょう。東京は最高気温が20℃に届かず、北海道では平地で初雪になるところがありそうです。