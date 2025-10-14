Maison de FLEUR×クロミ♡ブラックで魅せる大人可愛い20周年コレクション

今年で20周年を迎えるサンリオの人気キャラクター・クロミが、「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」と夢のコラボレーション♡

10月24日（金）より、全国の店舗と公式ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。クロミの小悪魔キュートな魅力と、Maison de FLEURらしい上品なブラックデザインが融合した特別なコレクション。バッグからチャームまで全4型のラインアップが登場します♪

Maison de FLEUR×クロミの特別コレクションが登場

Maison de FLEURが贈るクロミとのコラボアイテムは、ブランドらしい優雅さの中に、クロミのチャーミングな世界観を落とし込んだブラックコレクション。

人気のダブルリボントートには、耳モチーフにフリルを合わせたデザインとウインク姿のクロミがあしらわれ、ゴールドの箔プリントが上品な輝きを添えます。

また、クロミのワッペン刺繍が愛らしい2Wayトートバッグには、ブラックリボンチャームをプラス。裏地には、可愛いクロミの総柄プリントが施され、細部までこだわりが光ります。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場

バッグからチャームまで全4型♡価格・カラーをチェック

KUROMI ダブルリボントートバッグ



価格：6,900円

カラー：Black

KUROMI 2Wayトートバッグ



価格：8,800円

カラー：Black

KUROMI フェイスポーチチャーム



価格：5,200円

カラー：Black

KUROMI / MY MELODY チャーム



価格：3,950円

カラー：Black / Pink

今回登場するのは、バッグ2型・ポーチ・チャームの全4アイテム。いずれもブラックを基調に、Maison de FLEURらしいフェミニンなディテールが魅力です。

ふわふわ素材のチャームや、お揃いの黒いずきんをかぶったマイメロディもラインアップ。ギフトにもぴったりな可愛さです♡

Maison de FLEUR×クロミで楽しむ、ときめきの秋♡

20周年を迎えたクロミとMaison de FLEURの夢のコラボは、この秋注目の限定コレクション。ブラックを基調とした上品なデザインは、大人の女性の心をくすぐります。

可愛さとエレガンスが共存するバッグやチャームで、秋のコーデに遊び心をプラスしてみてはいかがでしょうか♪

この機会に、Maison de FLEURならではのときめきを手に入れて。