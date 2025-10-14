高齢者の住み替え。定年退職で受け取った大金を、新居の一括購入に充てる。一見すると住宅ローン返済も抱えておらず、理想的な老後生活のスタートに見えます。しかし、そこには思わぬ落とし穴が……想定外の医療費や物価高騰による固定費の増加など、老後の生活には「見えないリスク」が潜んでいるので

定年後、新築マンション一括購入

東京都内在住の安藤博さん（67歳・仮名）。長年勤めた会社を60歳で定年退職し、その際に受け取った退職金約3,000万円と、自宅だった戸建て住宅の売却益を合わせて、都心に新築マンションを購入しました。

「老後を見据えての住み替えです。年をとって戸建てを維持するのは大変。高齢者であれば、何かと便利な都心のほうがいいだろうと思って、今の都心の新築マンションを購入しました」

マンションの価格は7,000万円。安藤さんは退職金と自宅の売却益、さらに貯金を取り崩して一括購入しました。そのため、住宅ローンは抱えていません。

65歳からは年金月16万円を受け取り、まさに順風満帆に思われました。しかし安藤さんはいま、週4日、9時〜17時のアルバイトをしています。

「妻の年金を合わせると、月24万円ほど。手取りだと20万円ほどでしょうか。持ち家ですから、贅沢をしなければ十分暮らしていけると思っていたのですが……」

安藤さんの人生設計を狂わせたのは、老後特有の想定外の出費と、物価高騰でした。まず、持病の悪化により、毎月の医療費の負担が想像以上に大きくなりました。さらに新築マンションを購入したばかりのころは月5万円ほどだった管理費や修繕積立金が、昨今の物価高と人件費の高騰を受け、この2年ほどの間に3万円も値上がりし、現在では月8万円に迫っています。

「マンションの管理費・修繕積立金は固定費として見ていましたが、こんなに急に上がるものだとは想定外でした。年金だけではとても足りません。貯蓄も減る一方で……67歳になりますが、アルバイトでどうにかしようと考えています」

退職金をすべて住居に充てることの危険性…流動性の確保を

退職金や自宅の売却益をすべて投じて新居を一括購入することは、一見、老後の安心につながるように見えますが、資金計画上の大きなリスクを伴います。

安藤さんのケースでは、退職金と売却益のほとんどを住居という固定資産に換えてしまったため、予期せぬ出費が発生した場合にすぐに使える流動性の高い資産が残されませんでした。この流動性の不足こそが、老後生活を困難にする要因です。

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』によると、高齢者世帯（世帯主が65歳以上）の所得は、公的年金・恩給が主であり、「全所得に占める割合が100％」という世帯が4割。「80〜100％」も含めると6割になります。公的年金が生活の柱であるからこそ、年金収入では賄えない突然の出費や、予測しづらい固定費の増加に対応できる「現預金」を別に確保しておく必要があるのです。

特に高齢になると、安藤さんのように医療費が増加するリスクがあるだけでなく、老後の生活資金として退職金を活用する人もいます。つまり、退職金は病気や介護の備えとしての性格が強いといえます。

住居は老後の安心材料ですが、退職金の大半を投入してしまえば、生活費や緊急予備費が手薄になり、結局は老後にアルバイトなどで現金を稼がざるを得ない状況に追い込まれます。老後の資金計画においては、住居費を抑える工夫をし、退職金はあくまで毎月の生活費や不測の事態に備えるための現金・預金として残すことが、最も重要であるといえるでしょう。

