¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤Î²È¤â±«À¶¿å²È¤Ë¤â°Å±À¡Ä¶äÆóÏº¤Ë½Å°µ¡¢Ñ£¤ÏÅÝ¤ì¤ë¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè12ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Æ¯¤¯µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤¬¡¢·Êµ¤°²½¤Ç»ñ¶âÆñ¤Ë¡£¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¶âºö¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¡¢±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¼ÒÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ø¤ÎÀ×¼è¤ê¶µ°é¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶âºöÃæ¤ÎÑ£¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬´ÇÉÂ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢½÷Ãæ¤Ë¤â²Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤æ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤ÆÊÆ¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥È¥¤Î²È¤â±«À¶¿å²È¤Ë¤â¡¢°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö»°Ç·¾ç¤¯¤óÊ£»¨¤Í¡Ä¡×¡Ö¼¡ÃË¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ï¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö²¿¤«¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤¿¤¾¡Ä¡×¡ÖÉÔ²º¡×¡Ö¤¦¤ï¤ï¤ï¶äÆóÏº¤âÉÔØâ¡Ä¡×¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¼¶äÆóÏºÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¡¤ª¤¸¤¸¡Á¡×¡Ö´ª±¦±ÒÌç¤¬¤Ä¤Þ¤é¤ó»ö¸À¤¦¤«¤é¡ª¡×¡Ö¡ØÎ¥¤ì¤Æ¡Ù¤Ï³Ê¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Í½¹ð¥¥¡Ä¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ëµ÷Î¥¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ä¤ÀÑ£ÍÍ¡×¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¡Ö¥¿¥¨ÍÍ¼«¤é¿æ»ö¤ò¡Ä¡×¡Ö¼Ñ¿æ¤¤·¤¿»ö¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¡©½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤è¡Ä¡×¡Ö¥¿¥¨¤µ¤ó¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ð¤ê¤Ë²È»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö»°Ç·¾ç¡¢¶ì¤·¤¤¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö»°Ç·¾ç¤Ë¶äÆóÏº¡ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤ÎÝµ¶þ¤¬¤Ä¤Î¤ê¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Ï¿É¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£