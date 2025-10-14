高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第13回が10月15日に放送予定です。

【写真】傳の看病をするトキ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月15日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

病に倒れた雨清水傳（堤真一さん）。

トキ（郄石あかりさん）は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。

日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）、銀二郎（寛一郎さん）は心配する。

特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで・・・

銀二郎はひょんなことから”松野家”の秘密を知ることになる。