＜理不尽すぎてムカッ＞「頑張ればなんとかなる！」夫の希望で3人目を妊娠するも…？【第1話まんが】
私はエミリ。夫ヒロトとの間に、長男のコウタ（小3）、次男のソウジ（年長）がいます。このたびヒロトに強く希望され、私は3人目を妊娠しました。上の2人のときはとくに問題なかった妊娠期間。しかし今回は事情が大きく違ったのです……。妊娠初期からひどく体調が悪く、起き上がることもままならない日々が続きました。そして何ヶ月経っても体調不良はずっと続いたまま。パートも早々に辞めざるを得なくなり、現在は専業主婦をしながら出産に備えています。
経済的なことを考え、子どもは2人と決めていた私たち。けれどそのときに比べたら世帯収入も上がっています。「ちょっと頑張れば無理な話じゃないよ。なんとかなるんじゃないかな」ヒロトにそう言われ、私は強く反対できませんでした。
そしてもうすぐ臨月を控えたある日のこと。私はコウタが学校から持ち帰ったテストを見て驚愕しました。まさかこんなことになっていたとは……！ コウタはわからなくて困っていたものの、私が寝込んでいたから言い出せなかったのです。
ヒロトの強い希望で3人目を妊娠した私。今までの妊娠では大きな問題はなかったのですが、今回は勝手が違いました。つわりで仕事なんてとてもできる状態じゃなく、仕方なく私はパートを辞めて専業主婦になったのです。
お腹が大きくなってきても体調不良はまったく終わらず、私はほとんど横になっているような状態。料理や洗濯など最低限の家事をこなすのが精いっぱいの日々です。すると臨月を控えたある日、コウタが学校のテストでひどい点数を取ってしまったことが判明しました。
私が焦って相談すると、ヒロトは「専業主婦のくせに」と私を責めてきて……。思わず耳を疑ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
