今季2勝目の河本結が52位、米女子中国戦2位の勝みなみが35位に浮上 日本勢トップの山下美夢有は6位キープ【女子世界ランキング】
13日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】河本結、ホンダの高級車とポージング
先週の米国女子ツアー「ビュイックLPGA上海」で今季2勝目を挙げたジーノ・ティティクル（タイ）が1位をキープ。2位のネリー・コルダ（米国）まで変動はない。大会を3位で終えたミンジー・リー（オーストラリア）が1ランクアップの3位に上がり、リディア・コ（ニュージーランド）が1ランクダウンの4位、チャーリー・ハル（イングランド）の5位となった。米ツアーを主戦場にする日本勢では、1番手となる山下美夢有が6位、2番手の西郷真央は9位とともに変動はない。3番手の竹田麗央は12位から13位に後退。古江彩佳が22位、岩井明愛が23位、岩井千怜が28位と続き、ビュイックLPGA上海で惜しくもプレーオフに敗れ単独2位で終えた勝みなみが8ランクアップして自身最高位の35位、畑岡奈紗が45位、笹生優花が96位、吉田優利が108位、渋野日向子が112位、西村優菜が244位となっている。国内女子ツアー組では、「スタンレーレディスホンダ」で今季2勝目を飾った河本結は63位から52位にジャンプアップ。左手首手術で長期離脱中の小祝さくらが57位につけており、メルセデス・ランキングでトップを走る佐久間朱莉が57位、荒木優奈が72位、桑木志帆が74位と並んでいる。
