乙女座は恋人が欲しいなら1人行動が吉◎射手座はワンナイトの恋に注意！　10/14〜10/29【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

10月14日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんは待ってても何も起こりません。だからってグイグイ攻めるのもNG。ソフトにやんわりいきましょう。カップルさんは思ってることを感じよく伝えて。

♡ツラ恋の処方箋

「察して」は通じません。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは今は攻めるときじゃないかも。SNSで意中のお相手に絡むより、知らんふりを。カップルさんは恋人だからって、なんでもいっていいわけじゃないから。

♡ツラ恋の処方箋

押すより、引く時期。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは期待はせずに、積極的に行動を。ダメ元でアプローチしてみたら？ カップルさんは「やってあげたのに」は禁句。見返りは後で返ってくるから。

♡ツラ恋の処方箋

恋ってギブ＆テイクが成り立つとは限らないから。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは自分の見せ方、話し方や行動を変えてみるといいのかも。カップルさんはお相手にマイルールを押し付けないこと。精神的に自立しましょう。

♡ツラ恋の処方箋

うまくいかないなら、変えるしかないよね。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは恋人がほしい、もしくは結婚したいなら、周りにいいふらすといいですよ。カップルさんは不安になることがあっても、それをお相手にぶつけないほうがよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

不安を口にすると、本当になりがち。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは恋人がほしいなら、友達とつるむのをやめて、1人行動を。カップルさんは自慢も悩みも、恋人との間のことは友達にいっちゃダメ。

♡ツラ恋の処方箋

たとえ親友でも、乙女座さんとは違う人。違う人の意見に振り回されないように。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは、条件でお相手探しをしないほうが絶対に、いい。もっとハートで感じましょう。カップルさんは、今は結婚にふさわしい時期じゃないかも。

♡ツラ恋の処方箋

“こうでなきゃ”っていう思いは手放して。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは結婚を焦ると、モテなくなるので気をつけましょう。カップルさんはお相手に結婚願望を押しつけると、フラれてしまう可能性が。

♡ツラ恋の処方箋

今、この瞬間を楽しんで♡

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんはワンナイトに要注意。そして、今、お付き合いを始める時期ではなさそう。カップルさんは親しき仲にも礼儀あり。ほどよい距離感を大切にして。

♡ツラ恋の処方箋

深入りするタイミングじゃないから。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんはこの時期、婚活はお休みしましょうか。もっと気楽に！ カップルさんはこの時期の婚約や入籍はオススメしません。

♡ツラ恋の処方箋

モノにはタイミングがあるんです。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは出会いがほしいなら、同じ毎日を過ごしていちゃダメ。カップルさんはマンネリを避けるため、初めての場所でのデートがオススメ。

♡ツラ恋の処方箋

何かを変えたいなら、変えていきましょ♡

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは純粋なのはいいけれど、なんでも信じ込みすぎないように。カップルさんは恋愛依存になっていませんか？ 今一度振り返ってみるといいかも。

♡ツラ恋の処方箋

恋は盲目。だから、たまには目を開けて。

（藤島佑雪）