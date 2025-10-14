解放後に父親と抱き合うイスラエル人の人質の男性/Israel Defense Forces/Reuters

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されていた最後の生存する人質２０人が１３日、解放された。世界各国の指導者がガザの将来と米国仲介の停戦合意の次なる段階を協議するためエジプトに集まる中、人質たちは歓喜に包まれた場面で家族との再会を果たした。

２年以上ぶりに、イスラム組織ハマスとその同盟勢力はガザ地区で生存する人質を一人も拘束していない状況となった。

一方、イスラエルで起訴されないまま拘束されていた１７１８人のパレスチナ人被拘束者が１３日に釈放され、ガザに戻った。イスラエルはまた、長期刑に服している２５０人のパレスチナ人も釈放した。

中東訪問中のトランプ米大統領は同日、イスラエル国会（クネセト）で演説し、「長く苦しい悪夢がようやく終わった」と述べた。

「これは新たな中東の歴史的夜明けだ」と、トランプ氏はイスラエルの議員らに語った。この前には停戦合意が維持され、ガザでの戦争が終結するとの確信も示した。

しかしトランプ氏とエジプト、カタール、トルコが仲介した２０項目の計画に関連する多くの課題は未解決のままだ。

テルアビブの広場では、人質解放の報が伝わると、大勢の群衆が歓声を上げ、旗を振りながら「ありがとう、トランプ！」と叫んだ。

イスラエル南部のレイム軍事施設では、解放された人質たちが２年以上の監禁生活を経て、肉親と再会する感動的な場面が繰り広げられた。

イスラエル軍が公開した映像では、２０２３年１０月７日の音楽祭への奇襲でハマスに拉致されたガイ・ギルボアダラルさん（２４）が両親、兄弟姉妹と対面。家族は涙を流しながらギルボアダラルさんを抱きしめた。