·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤Ç¡ÖÀ±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×³«ºÅ - 6m¤ÎXmas¥Ä¥ê¡¼¤ä¥¬¥é¥¹µå¤È¸÷¤ÎÃì¤¬µ±¤¯¡ÖWishing tree¡×¤¬ÅÐ¾ì
·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ(Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®)¤Ï11·î30Æü¡Á12·î25Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ À±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
À±¹ß¤ë¿¹¤ËÐÊ¤à·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼
·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤Ï¡¢ÂçÀµ»þÂå¤è¤ê³«¤«¤ì¤¿¶µ²ñ¤ÎÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢µ¤·Ú¤Ë¶µ²ñ¤ØÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸«³Ø¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤äÎéÇÒ¡¢ºÅ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î·Ú°æÂô¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬À¡¤ßÅÏ¤ê¡¢À±¶õ¤¬ÆÃ¤ËÈþ¤·¤¯µ±¤¯¡£À±¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìë¶õ¤ÎÀ±¤È¶µ²ñ¤Î¿¹¤Ë¹¤¬¤ëÌµ¿ô¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´ê¤¦¡×¤È¤·¡¢À±¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡ÖWishing tree¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ë¡ÖMessage of wishes¡×¡¢¹¬¤»¤ò´ê¤¦²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖHarmony of wishes¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¶µ²ñ¤ØÂ³¤¯Æ»¡ÖÀ±ÌÀ¤«¤ê¤Î¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¡×
¡ûÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡ÖWishing tree¡×¤¬ÅÐ¾ì
º¸:¶µ²ñÁ°¤Î6m¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¾å¤²¤Æ/±¦:ÃÏ¾å¤ÎÀ±¤Î¤è¤¦¤ËÅô¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¥¥ã¥ó¥É¥ë
12·î25Æü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4½µ´ÖÁ°¤ÎÆüÍËÆü¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¤¡¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸ÃÂ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¤È12·î25Æü¤Ë¡¢¶µ²ñ¤Î¿¹¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£Ìë¶õ¤Ë¤Ïµ±¤¯À±¡¢¶µ²ñ¤Î¿¹¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ±¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅô¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶µ²ñÁ°¤Ë¤ÏÅ·Äº¤ËÀ±¤ò·Ç¤²¤¿6m¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬ÐÊ¤à¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´ê¤¦¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¡ÖWishing tree¡×
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ"´ê¤¦"¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿Wishing tree¤¬¡¢À±¹ß¤ë¿¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¬¥é¥¹µå¤¬ÍæÀû¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ø¤ÈÅÐ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤ÎÃì¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥é¥¹µå¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡×ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¸÷¤ÎÃì¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤òÀ±¤ËÆÏ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£Wishing tree¤Ï¡¢À±¤Ë¹þ¤á¤¿¤½¤Î´ê¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÆÏ¤¯¤³¤È¤òµ§¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖMessage of wishes¡×
º¸:ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö/±¦:Æüº¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼ê»æ¤ËÄÖ¤ë
Message of wishes¤Ï¡¢¶µ²ñ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø´¶¼Õ¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¶µ²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æüº¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¹þ¤á¤ë¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢À±¹ß¤ë¿¹¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸ß¤¤¤ËÂ£¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¡ÖHarmony of wishes¡×
À±¹ß¤ë¿¹¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼
ÆüÍËÆü¤È24Æü¡¢25Æü¤Ë¤Ï¡¢À±¶õ¤Î²¼¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡ÖHarmony of wishes¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¶Ê¡¢¡ÖHappy Xmas¡×(John Lennon¡õYoko Ono)¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò´ê¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£À±¹ß¤ë¿¹¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢·î¡ÁÅÚÍËÆü(24Æü¡¢25Æü¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Ï¶µ²ñÆâ¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥×¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡ûËÒ»Õ¤Î¹ÖÏÃ¤È»¿Èþ²Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ¡×
ÎéÇÒ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë
ÆüÍËÆü¤È24Æü¡¢25Æü¤Ë¤Ï¡¢¶µ²ñÆâ¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ¡×¤ò¹Ô¤¦¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´ê¤¦¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËÒ»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖÏÃ¤È»¿Èþ²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Äê°÷¤Ï80Ì¾¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£24Æü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£
