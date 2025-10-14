【MLBみどころ】世界一連覇へ最大の試練到来！？大谷翔平のバットが起爆剤となるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月13日（月）（日本時間10月14日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠アメリカンファミリー・フィールド＞

フィリーズとのディビジョンシリーズを劇的な形で制し、世界一連覇へ近づいたドジャース。この日からはブリュワーズとのリーグチャンピオンシリーズに突入する。

対戦するブリュワーズはスーパースターと言うべき選手は少ないが、ナショナル・リーグ最高の勝率を記録した実力派。監督のマーフィー（66）は自分たちを「アベレージ・ジョーズ（平凡なチーム）」と称するが、今季のドジャースとの対戦成績はなんと6戦全勝。ドジャースにとって最大の難敵と言っても良さそうだ。

強打が自慢のドジャースだが、ベッツ（32）、フリーマン（36）は対ブリュワーズ戦でともに打率1割以下に抑え込まれる大不振。ロースコアな試合になるかのうせいがあるが、起爆剤として期待がかかるのは大谷翔平（31）だ。

ブリュワーズとの対戦成績は打率.273、3本塁打とまずまず。主力打者の中では打てているだけに先頭打者として出塁し、チャンスメークに徹することでドジャースを勝利へ導きたい。

世界一連覇へ向けて最大の試練となったドジャース。注目の試合は日本時間14日、午前9時8分にプレーボールを予定している。

