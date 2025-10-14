日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2862（-36.5 -1.26%）
ホンダ 1530（-26 -1.67%）
三菱ＵＦＪ 2257（-28 -1.23%）
みずほＦＧ 4722（-34 -0.71%）
三井住友ＦＧ 3889（-102 -2.56%）
東京海上 6199（-129 -2.04%）
ＮＴＴ 151（-1.8 -1.18%）
ＫＤＤＩ 2329（-25.5 -1.08%）
ソフトバンク 213（-1.9 -0.88%）
伊藤忠 8401（-138 -1.62%）
三菱商 3547（-30 -0.84%）
三井物 3696（-18 -0.48%）
武田 4179（-43 -1.02%）
第一三共 3989（-75 -1.85%）
信越化 4996（-24 -0.48%）
日立 4356（-58 -1.31%）
ソニーＧ 4397（-64 -1.43%）
三菱電 3875（-52 -1.32%）
ダイキン 17302（-243 -1.39%）
三菱重 3977（-60 -1.49%）
村田製 2763（-79 -2.78%）
東エレク 28223（-1057 -3.61%）
ＨＯＹＡ 21500（-275 -1.26%）
ＪＴ 4859（-45 -0.92%）
セブン＆アイ 1883（-28 -1.47%）
ファストリ 50482（-1018 -1.98%）
リクルート 7844（-278 -3.42%）
任天堂 12087（-298 -2.41%）
ソフトバンクＧ 22277（+32 +0.14%）
キーエンス（普通株） 59878（-562 -0.93%）
