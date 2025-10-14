日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2862（-36.5　-1.26%）
ホンダ　1530（-26　-1.67%）
三菱ＵＦＪ　2257（-28　-1.23%）
みずほＦＧ　4722（-34　-0.71%）
三井住友ＦＧ　3889（-102　-2.56%）
東京海上　6199（-129　-2.04%）
ＮＴＴ　151（-1.8　-1.18%）
ＫＤＤＩ　2329（-25.5　-1.08%）
ソフトバンク　213（-1.9　-0.88%）
伊藤忠　8401（-138　-1.62%）
三菱商　3547（-30　-0.84%）
三井物　3696（-18　-0.48%）
武田　4179（-43　-1.02%）
第一三共　3989（-75　-1.85%）
信越化　4996（-24　-0.48%）
日立　4356（-58　-1.31%）
ソニーＧ　4397（-64　-1.43%）
三菱電　3875（-52　-1.32%）
ダイキン　17302（-243　-1.39%）
三菱重　3977（-60　-1.49%）
村田製　2763（-79　-2.78%）
東エレク　28223（-1057　-3.61%）
ＨＯＹＡ　21500（-275　-1.26%）
ＪＴ　4859（-45　-0.92%）
セブン＆アイ　1883（-28　-1.47%）
ファストリ　50482（-1018　-1.98%）
リクルート　7844（-278　-3.42%）
任天堂　12087（-298　-2.41%）
ソフトバンクＧ　22277（+32　+0.14%）
キーエンス（普通株）　59878（-562　-0.93%）