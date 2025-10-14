◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前９時８分開始予定）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にはフリードマン編成本部長が試合前会見に出席し、不振の大谷翔平投手について言及した。

大谷はフィリーズとの地区シリーズでは４試合で１８打数１安打、打率５分６厘と不振に陥っている。フリードマン編成本部長は「一番の要因はフィリーズの投手陣の球の質が明らかによかったということ。彼らの投球が考え得る限り最高レベルだった。その２つが重なった結果だと思う。打撃はきわめて難しい。結局は『失投を逃さず打てるか』どうかだが、彼らは失投を一切与えない最高の投球をしてきた。これまで見て来た中で最も印象的な攻めだったね」と相手をたたえた。

両リーグ最多９７勝を挙げた中地区王者のブルワーズには、今季は６戦全敗と分が悪いが、「レギュラーシーズンで０勝６敗の結果になったが、それは自分たちで招いたものであり、当然の結果。あの６試合を経験し、それを振り返って検証できたことは、今後に役立つ」と、シリーズ突破に自信をのぞかせた。

ブルワーズの先発は本来は救援左腕のアシュビー。オープナーとしての起用が濃厚だ。大谷はこれまで３打席で対戦し、長打こそないが２打数２安打１四球と全打席で出塁している。