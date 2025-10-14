ゴルフ界にも野球ファン、阪神ファンは数多い。女子でツアー通算２勝の安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝もその一人だ。３年ほど前に、親交の深い青木瀬令奈（リシャール・ミル）から誘われてファンになった。“歴”は浅いが、“熱”は本物だ。国内外を転戦する中で、時間を見つけて観戦するのが安田には最高のリフレッシュ。日本一奪回へ、熱いエールを送った。

今季のリーグ優勝は、安田にとってもひと味違ったものだという。２０２３年の日本一は「応援はしていましたが、ルールとか、選手とか、よく分かってない部分もあったので」と、まだ喜び方も“手探り”だった。

それから、折に触れての観戦を重ねるうちに、ルールも理解してきたし、青木を通じて梅野らと親交も生まれ、選手のことも分かるようになってきた。推しは「森下さん」とのこと。

さらに今シーズンは青木だけでなく、別の友人とも球場に行くようになるなど、ファンとして完全に“独り立ち”した。公式戦にとどまらず、３月に大リーグのドジャースが来日した際、プレシーズンマッチでの阪神戦を見るほど、多彩な角度からの応援を楽しんでいる。

今季は５試合ほど球場に足を運んだという。勝率は「７〜８割はあると思います」と勝利の女神？を自任する。

藤川阪神の戦いぶりについては「負けることもあるんですけど、それを十分に取り返すように勝ちを重ねてきた。気がつけば上を走っているので、すごく楽しく見させてもらってますね」と言う。「ピッチャー出身の監督なので、ピッチャーの気持ちが分かるのかな」と専門的な分析もする。

昨年はＣＳファーストステージで敗退。その悔しさを晴らすように、今季は圧倒的な強さでシーズンを駆け抜けた。「そのままＣＳも勝って、突っ走ってもらえたら」と応援しつつも「ファイナルステージが最終戦までもつれ込んだら、月曜日（２０日）になるので、（青木）瀬令奈さんと行く予定なんですが」と複雑な思いも。そうなっても勝率抜群の安田がいれば、ＣＳ勝ち抜けは約束されたも同然だ。

◆安田祐香（やすだ・ゆうか）２０００年１２月２４日生まれ、２４歳。神戸市出身。７歳からゴルフを始め、故・坂田信弘に師事。滝川二高に進み、１７年の日本女子アマチュア選手権優勝、ナショナルチーム入りした。１９年にプロテスト合格。昨年のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でツアー初優勝を果たした。今年は富士フイルム・スタジオアリス女子で２勝目を挙げた。１６３センチ、５３キロ。