ダイエット中でも罪悪感なしがうれしい...！ヘルシーメニューを注文できるモス・サブウェイ・フレッシュネスバーガーのファストフードチェーンまとめ

ダイエット中でも、無性にハンバーガーやサンドイッチが食べたくなる時がありますよね。この記事では、そんな時でも罪悪感なく食べられるヘルシーなメニューがあるファストフード店を紹介します。

野菜をたっぷりと摂れて、満足感もあるメニューばかりなので、いつもダイエットを頑張る自分へのご褒美に味わってみて。

こんなにおいしくてお肉じゃないって本当！？

●モスバーガー「モスの菜摘 ソイモス野菜」（510円）

バンズの代りにレタスを使用した、野菜たっぷりのハンバーガー。パティもミートではなくソイパティなので、糖質や脂質が低く、タンパク質が豊富でおすすめです。オニオンスライスやトマト、オーロラソースがトッピングされていて、食べ応えもありますよ。

SNSでは「ハンバーガーの概念を覆す一品だわ」「ダイエッターもトレーニーもおいしく食べられる」「ヘルシーにおいしく食べられるって幸せ」といった感想が。すべて野菜とは思えないほどの満足感を得られる逸品です。

●サブウェイ「サラダチキン」（530円〜）

種類豊富な野菜をたっぷり摂れるサブウェイ。野菜だけのサンドイッチもありますが、「サラダチキン」はお肉も食べられて満足度もアップします。ドレッシングは、さっぱりとしたまろやかレモンドレッシングがおすすめですよ。

「高タンパク低脂質でおいしい！」「おなかいっぱいになってカロリー低いの最高！」「野菜がフレッシュだしチキンもおいしい」とSNSでも評判。お願いすれば、サンドイッチではなくサラダに変更できます。アボカドやエビなどお好みの具材をトッピングをして楽しんでみてください。

●フレッシュネスバーガー「ガーデンサラダバーガー」（540円）

紫キャベツマリネやオニオンスライス、トマトなど5種類の国産野菜をトッピングした、野菜がおいしいハンバーガー。パティは無料でソイパティに変更でき、バンズは＋100円で低糖質バンズへ変更できます。タンパク質や食物繊維が豊富で、ダイエット中の人も安心ですよ。

SNSでは「一番リピートしてるハンバーガー」「どうしてもジャンクな気分の時はこれ食べに駆け込む」「バーガーチェーンではフレッシュネスのガーデンサラダが至高」といったコメントが上がっています。野菜とパティのバランスが良い人気メニューです。

ダイエット中は敬遠してしまいがちなファストフードですが、実はヘルシーなメニューがたくさんあります。たまには息抜きに、ヘルシーなハンバーガーやサンドイッチを堪能してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部