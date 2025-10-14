『ロンドンハーツ』新企画で“戦力外”が決まる　「今日誕生日なのに…」感情爆発の芸人も

10月14日（火）の『ロンドンハーツ』では、新企画「芸人戦力外投票」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

この中で戦力にならないのは誰なのか、芸人同士でガチで考えて決めていく同企画。

芸人としての立ち回り、人間性、仕事面やプライベートなど…総合的に考えて判断していく企画に売れっ子芸人が参戦する。

参加メンバーは『ロンドンハーツ』初登場のエース（バッテリィズ）を始め、M-1王者の久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、実力派漫才師の芝大輔（モグライダー）、新山（さや香）、佐々木隆史（エバース）、高野正成（きしたかの）、さらに唯一ピン芸人から参加するみなみかわの計9名。

今回のテーマは「このメンバーでユニットコント番組をやるときにいらない人は？」。このテーマに対しマヂラブ野田は「お笑い系はやめてよ…」と弱気に？

いざ開票し始めると、「役割が見当たらなかった」「お笑いの幅が狭い…」「人と何かできる人間じゃない！」など、意外にも本気で分析するスタジオメンバー。

いつもは人の悪口を言っているイメージがない優しいエースも、今回ばかりは忖度なしで直球コメント連発する。

さらに久保田は「今日誕生日なのに…」と感情を爆発？ はたして、戦力外通告される屈辱の芸人は一体誰なのか？