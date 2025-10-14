

経済的に厳しい環境の中、天津晶乃さんはいかにして海外留学を実現したのか（写真：天津晶乃さん提供）

【写真】なぜ天津さんは、留学先としてスリランカを選んだのか？

両親の離婚、不登校、全日制高校中退――広島大学教育学部1年生の天津晶乃さんは、「私は人生の“ビリ”をたくさん経験してきた」と語る。逆境を力に変える転機となったのは、高校3年生の夏に実現したスリランカへの留学だった。彼女がスリランカを目指した背景や思いに迫る。

逆境に耐える中、心の糸がプツッと切れた

天津晶乃さんは、海外駐在経験のある両親の下に生まれ、「グローバルな視野を持つ人間になってほしい」という親の意向で、3歳からインターナショナルプリスクールに通っていた。



オールイングリッシュの環境に戸惑いながらも、おやつに出される輸入菓子に心を躍らせ、幼いながらも異文化に触れる楽しさを感じていたという。

その後、生まれ育った愛知県から千葉県を経て、兵庫県明石市へと転居した天津さんだったが、中学2年生のときに生活が一変する。児童相談所に保護されたことにはじまり、児童養護施設や母子シェルターでの暮らしも経験。中学3年生のときに両親が離婚し、経済的に厳しい母子家庭での生活が始まった。

一方で、「友達と先生には恵まれていて、支えてもらった」と、天津さんは当時を振り返る。

「中2のときの担任は国語の先生だったのですが、『英語のテストでどちらが高得点を取れるか勝負しよう』と持ちかけたら応じてくれました。結局私が負けて、罰ゲームで1カ月間、毎日5ページずつ英語の問題集を解くことになったのですが、そのおかげで英語の成績が学年トップクラスになったんです。『私でもできるんだ』と自信がつきました。そこから英語が好きになり、将来は英語を使った仕事をしたいと思うようになりました」

高校受験では、経済的な負担を抑えるために特待生制度を活用して私立高校の英語コースへ進学。特待生の天津さんには留学奨学金も給付され、入学後はオーストラリアのケアンズでの10日間の研修に参加し、「また留学したい」という気持ちが芽生えたそうだ。

しかし、高校での生活は「入学前に思っていたものとは違った」と天津さんは言う。

「インターナショナルスクールのような環境で学べると思っていましたが、大学受験のための勉強が中心でした。また、裕福な家庭の子が多く、母子家庭の私は居心地の悪さを感じていました。成績も悪く、私の背景を知らない先生から成績について何度も怒られ、学校に向かう道で泣いてしまったことも。友人関係もうまくいかず、通学時間も長くストレスを感じていて、ある日プツッと糸が切れたように学校に行けなくなってしまいました」

｢自分には手の届かないもの｣だった留学

天津さんは、高校1年生の11月に自主退学を決意。しかし、そこで立ち止まることはなかった。通信制高校に転校すると、外部のイベント運営など課外活動に積極的に参加。アクティブな同世代の仲間と出会い、起業にも関心を抱くようになったという。

留学は経済的な事情から難しいと思っていたが、通信制高校の先生が、文部科学省と日本学生支援機構による返済不要の奨学金制度「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム（以下、トビタテ）」を教えてくれた。高2の冬のことだった。

文科省が主導する高倍率のプログラムだと聞き、当初は「自分には手の届かないもの」だと感じたが、「ダメ元で応募」（天津さん）。留学プランを自分で設計する必要があったため、「どこに何をしに行くのか」を考えることから始めた。

「SNS運用に興味があり、調べていくうちに、スリランカで観光情報会社がSNS運用のインターンを募集していることを知りました。スリランカなら、留学希望者が多いメジャーな国とは違って採用されやすいかもしれないと思いましたし、物価が安いので費用が抑えられる点も魅力でした」

必死で仕上げた書類は審査を通過し、面接でも熱意をぶつけた結果、天津さんは晴れて合格。うれしさと不安が入り交じる中、高3の夏、天津さんはスリランカへ飛び立った。

1カ月のスリランカ留学で見つけた夢とは？

スリランカでの生活を始めた当初は、「目にする色や匂い、生活水準やルールなど、すべてが日本とは違う環境に慣れるのが大変でホームシックになった」という。何をすべきかを自分で決めて開拓しなければならないことにも不安を感じたが、持ち前の行動力でさまざまな活動に挑戦していった。

観光情報会社のインターンシップでは、TikTokを中心としたSNS運用を担当。「スリランカで人気のスムージーボウル巡り」「1000ルピー（約500円）で何が買えるか」といった動画を編集し、スリランカの日常を日本に向けて発信したところ、1週間でフォロワーは1000を超え、視聴回数も10万回を超えた。現地在住の日本人経営者5人にインタビューを行い、スリランカの魅力を発信するためのヒントも得たという。

現地の日本語学校の生徒たちに向け、日本文化体験イベントも企画。書道やソーラン節などを通じて、約40人の生徒と交流した。さらに、トビタテの友人が同時期にボランティアをしていた幼稚園を訪れた際、子どもたちに絵本を読んであげたことがきっかけで、天津さんもそこで4日間のボランティアをすることになった。



スリランカの日本語学校の生徒たちに向け、日本文化体験イベントを企画（写真：天津晶乃さん提供）

「子どもたちと身ぶり手ぶりでコミュニケーションを取る中で、言葉が通じないのに笑顔を返してくれることに心を動かされました。一方で、幼稚園の現場で殴る・蹴るといった体罰が普通に行われていたことには驚きました。私自身の経験と重なるところもあり、この現状を絶対に変えたいと強く思いました」



スリランカの幼稚園でのボランティアにより、将来の夢が明確になった（写真：天津晶乃さん提供）

漠然と「海外で働きたい」と思うにとどまっていた天津さんだが、幼稚園での経験をきっかけに「スリランカで教育支援をしたい」という明確な目標を見つけることができたという。

費用のやり繰りも自力で乗り越えた。航空券の手配などはエージェントを通さず自分で行い、宿泊費もインターン先が運営する宿を利用して1日2000円程度に抑えた。現地では、弁当は1食100円程度、デリバリーも1食800円程度と食費は安く、最終的に、トビタテから支給された留学準備金21万円と滞在中の毎月の奨学金12万円、通信制高校のプレゼン大会で好成績を収めて獲得した留学支援金20万円で、全費用を賄えたという。

1カ月間の留学を通じて、価値観は大きく変わった。

「スリランカは道路も整備されておらず、生活環境が整っているとは言えません。日本と異なる環境を経験したことで、嫌なことがあっても『いいや』と流せるようになり、心が広くなったと思います。『スリランカに行った女子高生』というアイデンティティを得て、自信が持てるようにもなりました」

｢誰かの背中を押せる存在になりたい｣

帰国後は留学経験をアピールできる総合型選抜で大学受験に臨んだが、第1志望の大学は不合格。それでも諦めず、ChatGPTで出願が間に合う総合型選抜の情報を収集し、広島大学教育学部の総合型選抜（広島大学光り輝き入試）に挑戦した。

出願締切まで1週間しかない状況でも挑戦できたのは、留学を通じて「何とかしよう」と思える精神力が身に付いたからだという。面接試験にはスリランカのサリーを着て臨み、留学で得たことを語って合格を勝ち取った。

大学入学後、天津さんはトビタテに再び応募して採用され、2026年に2度目のスリランカ留学を予定している。次回は11カ月間、現地に滞在して、サステナブルファッションを展開する団体でインターンをしながら、前回ボランティアをした幼稚園で教育プログラムの企画・実行に取り組む計画だ。

将来的にはスリランカでアパレルブランドとスタディーツアービジネスを立ち上げ、現地の雇用創出と教育支援を実現させることを夢見て、現在は起業に向けた学びや人脈づくりにも取り組んでいる。

また、トビタテでの留学経験者として、各地の高校での講演活動も積極的に行っている。



天津さんは、トビタテを通して高校生向けの講演なども担っている（写真：天津晶乃さん提供）

「母子家庭、不登校、通信制への転校などはネガティブな要素かもしれませんが、ほかの人が持っていない強みでもあると思います。こうした背景でもさまざまなことに挑戦している自分の生き方を伝えることで、誰かの背中を押せる存在になりたいです」

天津さんの講演を聞いた高校生からは、「自分も母子家庭だが、留学に挑戦してみたい」といった感想を寄せられることが少なくないという。

学校現場に提言したいことについて尋ねると、次のような答えが返ってきた。

勉強は運動が得意ではなくても

「勉強ができる子や運動ができる子だけが注目されるのではなく、1人ひとりの長所も短所も尊重されることで、子どもたちが伸び伸びと生きられる環境になってほしいです。今は目立たない子であっても、将来、社会に対して大きなインパクトを与える人になるかもしれないので、先生方はいろいろな子に目を向けてあげてほしいと思います」

逆境にくじけることなく、天津さんをここまで突き動かしてきた原動力は何なのだろうか。

「課外活動でも、教育にお金をかけてもらっている同世代の人たちに出会いましたが、自分がそうした恵まれた環境にないことを理由にやりたいことを諦めたくないと思いました。実は2度目のトビタテに応募したときも直前に大失恋しているのですが、『負けたくない』という思いが前に進む力になりました。この負けず嫌いな精神が、私の原動力です」

困難な経験は夢を諦める理由にもなり得るが、それを力に変えることができれば人生を切り開く糧にもなる。天津さんが描く軌跡は多くの人々に勇気を与えることだろう。



天津晶乃（あまつ・あきの）／広島大学 教育学部 第三類 多文化･グローバル教育学プログラム1年生。両親の離婚、不登校などを経験し、高校1年生のときに全日制高校を自主退学。青楓館高等学院3年生のときに「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム」高校生等対象9期生に採用され、スリランカで1カ月留学。観光情報会社でのインターンシップ、幼稚園でのボランティアなどを行い、帰国後は講演などで自らの体験を発信している。2026年には再びトビタテの大学生対象の奨学金を得てスリランカへの留学を予定（写真：天津晶乃さん提供）

（安永 美穂 ： フリーライター）