○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が国際金融協会主催の討議に参加

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：タマホーム<1419>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ライク<2462>，イオン九州<2653>，大黒天<2791>，Ｊフロント<3086>，ドトル日レス<3087>，ラクトＪ<3139>，ＳＦＰ<3198>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，イオンファン<4343>，ボードルア<4413>，カーブスＨＤ<7085>，佐鳥電機<7420>，イオン北海道<7512>，エコス<7520>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，リテールＰＡ<8167>，マックスバリュ東海<8198>，高島屋<8233>，イオン<8267>，イズミ<8273>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，アークス<9948>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループ，ゴールドマン・サックス，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS