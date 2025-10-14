１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円２８銭前後と前週末と比べて１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円１８銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安だった。



中国商務省が９日に一部のレアアース（希土類）や関連技術などの輸出規制を発表したことに対し、トランプ米大統領が１０日に中国からの輸入品にかける関税を１１月１日から１００％上乗せすると表明したことで、同日にはドル円相場が１５１円１０銭台まで下押す場面があった。ただ、トランプ氏が１２日に自身のＳＮＳに「中国については心配いらない。すべてうまくいく」と投稿したことで、１３日には米中の貿易摩擦が激化することへの懸念がひとまず一服。ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が堅調に推移するなか、投資家心理の改善を背景にドル円相場は一時１５２円４５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７０ドル前後と前週末に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS