È¯ÇäÅö½é¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤Î¤ª²Û»Ò¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤¬45Ç¯´Ö¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥ï¥±
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢±óÂ¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¡£10±ß¶Ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È·¿¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢Ìô¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤ª²Û»Ò¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÌô¤Î¤è¤¦¤ÊPTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Û¤«¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À
2025Ç¯¤ÇÈ¯Çä45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ª¤ä¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È²Æ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÆÀ¤¿¡¢45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÆ±¾¦ÉÊ¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥È¥ê¥ª¥óÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò ´ë²è³«È¯ÉôÄ¹¤Î¹âµÜÎ´°ì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿»þÂå¤ËÃÂÀ¸
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤â¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ë¡£1979Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤Ïµ¡Ç½À·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢1980Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î²½³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤¬1970Ç¯Âå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÈÉ÷¼Ù¤Î´Ø·¸À¤ò½ñ¤¤¤¿Ãø½ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ïº£¤Û¤É¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¸å¤è¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¡É¤È¡È¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¡É¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤éºÎÍÑ¤ò·èÄê¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥ì¥â¥óÌ£¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Ç¡ÖHI-LEMON¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥¤¡×¤Ï¡Öhigh¡×(¹â¤¤)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡ÖHi¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ìÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¡¢¥ì¥â¥ó¤¢¤²¤ë¡Ù¤«¤é¡Ø¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤È¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤Î´ØÏ¢À¤òºî¤é¤º¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£¤Þ¤µ¤«¤Î»Ò¤É¤â¼õ¤±¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¯Çä»þ¡¢·ò¹¯µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÂç¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤PTP¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âµÜ¤µ¤ó¡£
45Ç¯´Ö°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥ª¥ê¥´Åü¤ÎÇÛ¹çÎÌ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥í¥´¤Ï»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶·¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÇò¡¦²«¡¦ÎÐ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©ÂÎ¸³¤Ï¿©¤ÙÊªËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¡È¹ÔÆ°¡É¤âÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¡¢PTP¥·¡¼¥È¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¹Ô°Ù¤â¤Þ¤¿¿©ÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ø¤¢¤Î¤³¤í¿©¤Ù¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬·ò¹¯µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
PTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÄÁ¤·¤¯°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¢¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£¡È²û¤«¤·¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤«¤é¡È²Æ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤Ø
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¥ì¥â¥ó¤ä²«¿§¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡È²Æ¡É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ÅüÊ¬¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¤Ç¡È²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬¤è¤¤¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤è¤ê²Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÊ¬¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÈèÏ«²óÉü¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Ïºß¸Ë¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥È¥ê¥ª¥óÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²Æ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó±ö°»C¡×¤ò2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âµÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¼«Á³¤È¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¡È²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡È²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¤â¿©¤Ù¤ë¤ª²Û»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÉáÊ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ÆÀ¤Âå¤«¤é»Ò¤É¤â¡¢Â¹¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ËÜµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿¥ÅÄËú(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÌô¤Î¤è¤¦¤ÊPTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Û¤«¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À
2025Ç¯¤ÇÈ¯Çä45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿»þÂå¤ËÃÂÀ¸
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤â¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ë¡£1979Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤Ïµ¡Ç½À·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢1980Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î²½³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤¬1970Ç¯Âå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÈÉ÷¼Ù¤Î´Ø·¸À¤ò½ñ¤¤¤¿Ãø½ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ïº£¤Û¤É¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¸å¤è¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¡É¤È¡È¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¡É¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤éºÎÍÑ¤ò·èÄê¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥ì¥â¥óÌ£¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Ç¡ÖHI-LEMON¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥¤¡×¤Ï¡Öhigh¡×(¹â¤¤)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡ÖHi¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ìÀâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¡¢¥ì¥â¥ó¤¢¤²¤ë¡Ù¤«¤é¡Ø¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤È¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤Î´ØÏ¢À¤òºî¤é¤º¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£¤Þ¤µ¤«¤Î»Ò¤É¤â¼õ¤±¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¯Çä»þ¡¢·ò¹¯µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÂç¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤PTP¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âµÜ¤µ¤ó¡£
45Ç¯´Ö°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥ª¥ê¥´Åü¤ÎÇÛ¹çÎÌ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥í¥´¤Ï»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶·¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÇò¡¦²«¡¦ÎÐ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©ÂÎ¸³¤Ï¿©¤ÙÊªËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¡È¹ÔÆ°¡É¤âÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¡¢PTP¥·¡¼¥È¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¹Ô°Ù¤â¤Þ¤¿¿©ÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡Ø¤¢¤Î¤³¤í¿©¤Ù¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬·ò¹¯µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
PTP¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÄÁ¤·¤¯°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¢¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£¡È²û¤«¤·¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤«¤é¡È²Æ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤Ø
¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¥ì¥â¥ó¤ä²«¿§¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡È²Æ¡É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ÅüÊ¬¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¤Ç¡È²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤¬¤è¤¤¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤è¤ê²Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÊ¬¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÈèÏ«²óÉü¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Ïºß¸Ë¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥È¥ê¥ª¥óÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²Æ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó±ö°»C¡×¤ò2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âµÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¼«Á³¤È¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¡È²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡È²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¤â¿©¤Ù¤ë¤ª²Û»Ò¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÉáÊ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ÆÀ¤Âå¤«¤é»Ò¤É¤â¡¢Â¹¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ËÜµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥ì¥â¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿¥ÅÄËú(¤Ë¤²¤Ð´ë²è)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£