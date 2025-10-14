Image: Apple／Google

着実に弱点克服！

Google（グーグル）のPixel 10シリーズは、Apple（アップル）のiPhone 17シリーズと比較されがちです。中身のTensor G5プロセッサとA19プロセッサでは、やはりAppleのほうが上かなという勝負の結果になることも多いなか、次期モデルでは逆転の可能性がありますよ。

Tensor G6プロセッサの飛躍に期待

このほど Gadgets360は、来年発売とされるPixel 11シリーズに関するリークを報じました。とりわけ「Malibu」のコードネームで開発が進んでいるTensor G6プロセッサでは、TSMCのN3Pプロセスの製造工程を採用予定。このN3P製造プロセスは、AppleのA19プロセッサでも採用されました。

また、Tensor G6プロセッサ内のネットワークチップには、新たなMediaTek製の「M90」のモデムを採用予定ともリークされています。こちらはMWC 2025で展示されていた最新チップ。現行のTensor G5プロセッサ内には、Samsung（サムスン）製の「Exynos 5400」のモデムが採用されていました。

高速化＆バッテリー長もちに

TSMCのN3Pプロセスによって製造されるTensor G6プロセッサは、iPhone 17シリーズの核となるA19プロセッサと互角に渡り合える性能を備えそう。なによりMediaTek M90チップは、モバイルで 12Gbpsのダウンロード速度を実現可能とされています。Pixel 11シリーズでは、さらなる快適な高速通信環境が整いそうですよね。

これまでPixel 10シリーズのシビアな評価として、バッテリーのもちが前シリーズより悪くなったなんて声も聞かれていました。Tensor G6プロセッサとMediaTek M90チップの組み合わせの特徴として、すでに社内テストでの省電力化が検証されているんだとか。グンとバッテリーが長もちするPixel 11シリーズに仕上がるやもしれません。

もちろん、まだ先の来年発売モデルの話ですから、登場時には異なる仕様も多いでしょう。そもそもAppleは、来年のiPhone 18シリーズで、さらに進んだ2nmプロセスの製造工程を用いる新チップで攻めてくるとの予想まで。激しい開発競争が続くなか、Pixel 11シリーズで、どんな一手をGoogleが打ってくるかが楽しみなかぎりです。

Source: Gadgets360