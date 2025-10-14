「ダメ人間でした、私」…元NHKアナ・住吉美紀が赤裸々独白「失敗を正解に変えてくれたＦＭの仕事」

「ラジオパーソナリティは憧れの職業だった」

「ダメ人間でした、私……」

明るくポジティブなイメージがある女性が発したのは、意外な言葉だった――。

『プロフェッショナル 仕事の流儀』などＮＨＫの人気番組を担当し、現在はフリーアナウンサーとして活躍する住吉美紀（52）だ。９月には自身の半生を赤裸々につづった『50歳の棚卸し』（講談社）を出版。同書でも「最初は本当にダメでした」と振り返るのは、彼女のライフワークといえる『Ｂｌｕｅ Ｏｃｅａｎ』（ＴＯＫＹＯ ＦＭ）のパーソナリティの仕事だ（以下、コメントは住吉）。

「スタート当初は、まったく上手くいかなかったんです。まず『一人喋り』が難しかった……。ＮＨＫ時代は、話しかける共演者や観客がいる仕事がほとんどでした。しかし一人パーソナリティのラジオでは、一人でマイクの前で喋るわけです。相手のリアクションが見えないので、どんな話をすればリスナーが喜んでくれるのかわからなかった。

またＮＨＫでは、客観的な情報を端的に伝える教育を受けました。ラジオで客観性の薄い個人的な感想を言おうとすると、身体が抵抗して『うっ』と言葉に詰まってしまう。いろいろな経験をして自分を出せるようになったのは、しばらく経ってからです」

もともとラジオのパーソナリティは、憧れの職業だった。キッカケは幼少期から10代にかけての海外経験。父親の仕事の関係で米国やカナダで過ごしたのだ。

「日本にいた祖母や友人に向け、メッセージや海外の曲を吹き込んだカセットテープを国際郵便で送っていたんです。『おばあちゃん、お元気ですか。シアトルからの便りです』とね。私がラジオのパーソナリティに憧れた原体験です」

大学時代（国際基督教大）は、日本で過ごした。多くのアルバイト経験などから、アナウンサーとしての将来像が固まっていったという。

「ずっと続けられそうな仕事を見つけるため、たくさんのバイトをしました。レジ打ち、ライターの助手、試食販売、通訳……。多くのバイト体験から、人を待つより自分から行くほうが得意、文字にするより話すほうが好きということがわかったんです。大学のある報告会でたまたま私が司会をし、普段とても厳しい教授から『本物のアナウンサーみたいだった』と褒められたのも大きかったですね」

‘96年４月にＮＨＫへ入局したが、順風満帆ではなかった。初任地の福島県では、お昼のニュースで「おはようございます！」と挨拶し赤面。37歳でフリーになってからも、短期間で終わってしまった番組の打ち上げで「住吉さんが全然ダメだったよね」という批判の声を聞きショックを受けたこともあった。

さまざまなトライアンドエラーを繰り返し、住吉は何事も包み隠さず話そうと腹をくくる。冒頭で紹介したＦＭ番組で、リスナーからのどんなメールも、失敗談も成功談も、丸ごと受け止めようと決めたのだ。

「効率良く正解だけを選び生きていくなんて、誰にもできません。ただ、寄り道したりミスしたりした過去は、自分の考え方次第で正解に変えられるんです。私の場合は、正直に自分の体験を晒す覚悟があれば、きっと誰かの役に立てると思えた。失敗を正解に変えてくれたのが、ＦＭラジオの仕事でした」

偽りない自分をみせる住吉は、リスナーの間で「共感の女王」と呼ばれている。

10月10日発売の『FRIDAY 10月24・31日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、住吉が元カレから受けた壮絶なハラスメントや不妊治療についても紹介。魅力たっぷりの独自写真も多数掲載している。

『FRIDAY』2025年10月24・31日合併号より