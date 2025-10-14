大相撲ロンドン公演、力士が到着した空港で異例の光景

大相撲の英国ロンドン公演が15日から19日まで行われる。力士一行はすでにロンドン入りし準備を進めている。到着した空港で発生した“珍光景”に日本のファンが「びっくりですよね」「とても素敵」と注目している。

力士や関係者は2組に分かれて移動し、日本相撲協会は「B班の力士達がヒースロー空港に到着しました」と題して公式Xに動画を投稿した。空港内を、着物姿の力士が集団で並んで歩く珍光景には、日本のファンからも様々なコメントが並んだ。

「偶然空港に居合わせた方はびっくりですよね。うらやましい！」

「海外の空港で着物着たお相撲さん集団のいる光景 とても素敵」

「長時間フライトお疲れ様だね」

さらに、カメラを向けられた個々の力士のしぐさにも注目。「海外でも調子に乗らず礼儀を重んじる狼雅！大好きです」「一山本関のにこにこピースいいなぁ いつも明るくてほっこりするファンサですね」「お疲れ様です。一山本さんはいつもピース！」という声も並んだ。

会場となるのは、実に1871年開場という由緒正しい歴史を誇るロイヤル・アルバート・ホール。土俵の屋形設営も着々と進んでいる。



（THE ANSWER編集部）