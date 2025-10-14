投手歴3年半…転向に導いた恩師「田中正義よりいいんじゃないか」

23日のプロ野球ドラフト会議で目玉として、複数球団の1位指名が有力と見られているのが大学ジャパンの主砲、立石正広内野手だ。そして同じ創価大には、各球団のスカウトが「あれは化けますよ」と口を揃える未完の大器がいる。山崎太陽投手は身長193センチ、手のひらが24センチ、靴のサイズが30センチという日本人離れした体格の右腕。そして近年の球界トレンドにも、ピッタリ合う存在だ。（取材・文＝THE ANSWER編集部、羽鳥慶太）

山崎は東京出身。愛媛県の帝京第五高に進み、最後の夏は県16強で終えた。当時は「5番・捕手」が定位置。地元に近い創価大に進むと、入学式の前に参加した練習で意外な声をかけられた。

「投手やりたくない？」

声の主は、当時コーチだった創価大の佐藤康弘監督。投手として1992年のバルセロナ五輪にも出場した人物だ。一目で、山崎の適性は投手にあると見抜いた。「捕手としてボールを返す姿がもう、浮き上がって見えてね。腕が長いし、振りがやわらかい。（現日本ハムの）田中正義よりいいんじゃないかと思ったくらいで」。

ただ、山崎には戸惑いもあった。「捕手でプロに行くつもりでいましたからね……。でも、そう言ってもらえるなら何かあるのかな」と受諾。捕手を廃業した1年夏、投手としての練習を始めると、いきなり142キロが出た。

捕手としても遠投120メートル近い強肩を見せていたが、投手とは体の使い方が全く異なる。捕手には小さいモーションで素早く投げることが求められるが、投手は腕を鞭のように振ることが必要。「最初は野手の投げ方だとよく言われました。先輩や監督に、肘の使い方を教わりながら変えていって」。始動時に腕を大きく回すのではなく、肘を曲げたまま上げていくショートアームのフォームを身につけ、3年春にようやくリーグ戦デビュー。今春は全日本大学選手権のマウンドにも立った。

現在の最速は149キロ。全くの無名ながら今夏は、大学日本代表候補にも選ばれた。怪我で辞退したものの、代表から帰ってきた立石から、チームメートだった中西聖輝投手（青学大）よりも「速く感じる」と球質をほめられたのも自信になった。捕手としては遠い存在だったプロに、手が届くのではと感じるようになった。

スカウトが「化けますよ」と口を揃える理由…球界の傾向にピッタリ

身長193センチ、体重87キロ。さらに手足が長く、両腕を広げると2メートルを超える投手らしい体格だ。高校2年の秋に、一度だけ練習試合で投げたことがある。8回まで捕手を務め、9回からマウンドに上がったものの、いきなりの失点で「心が折れました」。今では笑い話だが、そのまま監督に「やめさせてください」と申し出たほどだ。

ただ、真剣に投手に取り組んでみると、自身の特徴を生かせるポジションだった。「メリットしかなかったです。捕手の時は、足が長すぎて……。スローイングとかブロッキングの動きが、どうしても少し遅れてしまっていた」。欠点は見方を変えれば、プラス要素に化けた。

中学3年の時、一気に身長が伸びた。しっかり採寸したはずの高校の制服が、入学時にはすでに小さく見えたほどだった。ただ、この体格はリスクもはらんでいた。佐藤監督は大学入学当時を「今でも細いですけど、さらに10キロ近くやせてたんじゃないかな。筋力がないのに、腕が長いから振れすぎてしまっていたんでしょうね」と振り返る。爆発的なパワーに、まだ体がついていけなかった。大学で、実績を積めなかった理由もここにある。

近年、プロ野球のスカウトには一つのトレンドがある。高身長だがまだ体が細い投手の可能性を、高く評価する傾向が強まっている。ひと昔前なら、大学でリーグ戦登板にたどりつくことなく、野球人生を終えていたかもしれない選手たちだ。

そうした選手を、プロのトレーニングを与えることでパワーに耐えられる体に変え、大化けに導く手法が確立されつつある。2022年のドラフトで中日に育成1位指名され、今季はシーズン46セーブのセ・リーグ記録に並んだ松山晋也投手らが好例だ。

佐藤監督はこの現象を「プロの練習環境や食事が進化したからではないですかね。今ではアマチュアと全然違うので」と見ている。プロに送り出した投手では、石川柊太投手（ロッテ）がそんなケースだった。「ここでは成長しきれませんでしたけど、育成でいいからどこか獲ってくれと思っていました。で、体ができたらああいう投手になった。そして山崎はスケールがもう一つ上ですからね」。将来像として、ソフトバンクのエースだった斉藤和巳の名前を挙げる。

山崎自身が描く未来の姿は、ダルビッシュ有（パドレス）だ。「あれだけたくさんの変化球を投げられて、何でもストライクを取れる。さらにあの歳まで投げているのは尊敬しかないです」。大きすぎるスケールが災いして、ちょっと遅れてやってきた投手としての成長期。素質を開花させる場はどこになるのか。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）