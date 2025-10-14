《新作》コレ、大当たりーーーッッ！！【ミスド】ビジュも可愛い♡「チョコドーナツ」

【ミスタードーナツ】から、今年も「ブラックサンダー」とコラボした「チョコドーナツ」が登場！ ハロウィーン仕様のパッケージが可愛らしく、ドーナツのザクザク食感がくせになりそう。ネットオーダー限定のドーナツも紹介するので、ぜひチェックしてみて。

ネットオーダーだけの特別感！ ネコ耳が可愛いドーナツ

ネットオーダー限定の激レアドーナツ「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」。ミスタードーナツ55周年を記念した商品で、ベースはネコ型のオールドファッション生地。そこに、チョコフィリング・ゴールデントッピング・ココアクッキーなどのトッピングで仕上げられています。表面にまぶされたチョコクランチとココナツで、食感も楽しめそうです。

見た目もお味も大満足！

ハロウィンにぴったりなパッケージの中は、こんな感じになっています。ネコ耳の付いたフォルムがとにかくかわいくて、レポーターHaruさんも「猫耳にきゅん」と惹かれた様子。「ザクザクのクッキーがたっぷり使われていてとっても美味しかった」とのこと。テイクアウト価格は\324（税込）で、10/1～10/31お渡し分までの限定です。なくなり次第終了なのでお早めに！

定番ドーナツ × ブラックサンダー

おなじみのドーナツとブラックサンダーのコラボを楽しむなら、こちらの「ブラックサンダー & エンゼル」がおすすめ。ふんわりとしたドーナツ生地にホイップクリームを入れ、チョコフィリングやビスケットなどをトッピングして、さらにチョコでデコレーション。チョコ好きにはたまらない1品です。

1度食べたらハマりそう！

レポーターHaruさんは「チョコづくしの一品」「満足度200%のドーナツ」と絶賛。ふんわり生地と、ビスケットやココアクッキーなどのブラックサンダーらしさを掛け合わせた、クセになりそうな食感を楽しめるのが魅力です。テイクアウト価格\237（税込）。こちらも10/31までの限定なのでお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A