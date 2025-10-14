保護猫のソラちゃんが飼い主さん宅に来て家族になるまでの様子が心温まると話題になっています。動画には「素敵な家族が見つかって良かったね」「長生きしますように！幸せにね」等のコメントが寄せられました。

【動画：『1匹で鳴いていた小さな子猫』を保護→すくすくと成長していって…】

1匹の子猫を保護

TikTokアカウント「ソラ-sora-」に投稿されたのは、猫のソラちゃんが保護されてお家に慣れるまでの姿です。1匹で外で鳴いていたところを保護されたというソラちゃん、保護した当初は小さな子猫でした。

飼い主さんに保護され、お風呂に入ってご飯もたくさん食べてくれたといいます。元気を取り戻したソラちゃんはすくすくと成長していったそう。

大事な家族になったソラちゃん

飼い主さん宅でちょっとずつ大きくなっていったソラちゃん。家族の方や先住犬ともだんだん仲良しになっていったといいます。柴犬の先輩とも仲良く一緒に座っている姿も見せてくれるようになったそう。

時には飼い主さんを笑わせてくれることもあり、ソラちゃんはいつのまにか大事な家族になっていたそうです。

スマホも習得！

成長してすっかり家猫になった現在のソラちゃんは、野生を忘れてくつろいでいる姿も見せてくれるようになったのだとか。のんびり警戒心ゼロでお昼寝している姿も見せてくれるようになったそう。

また、ソラちゃんはなんと人間のようにスマホで猫用ゲームを遊ぶようにもなったのだとか。たくさんの愛情に包まれて成長したソラちゃん、これからも幸せいっぱいの姿を見せてくれそうですね。

「素敵な家族が見つかって良かったね」「長生きしますように！幸せにね」等のコメントが寄せられ、家猫になったソラちゃんに心が温かくなった方が続出したようでした。また「スマホまで覚えるとは。野生忘れ過ぎｗ」など、スマホを扱うソラちゃんに思わず笑ってしまった方もいたようです。

TikTokアカウント「ソラ-sora-」では、ソラちゃんの可愛い姿が沢山投稿されています。ダンスをする姿も可愛いと話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ソラ-sora-」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。