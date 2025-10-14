映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が、２０２６年に公開２５周年を迎えることを記念し、ワーナー・ブラザースが世界規模の１年間のキャンペーンを発表した。史上最も成功した映画シリーズのひとつを讃えるこの記念企画は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのグローバル・コンシューマー・プロダクツ部門によって発表され、「オリジナル映画のレガシーを讃えると同時に、魔法を新世代に届ける」ことを目的としている。



【写真】素敵な大人の女性に成長したエマ・ワトソン

Ｊ・Ｋ・ローリングの１９９７年の原作小説をもとにした２００１年１１月公開の同映画では、ダニエル・ラドクリフがメガネをかけた若き魔法使いハリー・ポッター役を演じた。共演はエマ・ワトソン（ハーマイオニー役）とルパート・グリント（ロン役）で、当時は無名だった３人は一躍世界的スターとなった。



キャンペーンでは、映画の劇場再上映、特別版グッズの展開が予定されている。２５周年記念ロゴはパトローナス（守護霊）の輝きをイメージしたデザインで、商品や体験型イベントに使用される。



『ハリー・ポッターと賢者の石』は公開当時、１０億ドル（約１４８０億円）を超える世界興行収入を記録、続編７作と前日譚シリーズ「ファンタスティック・ビースト」３作、さらに舞台作『ハリー・ポッターと呪いの子』、世界各地のテーマパークへと広がる魔法の世界の礎となった。



現在、ワーナーは原作小説に基づくテレビドラマに着手しており、２０２７年の放送開始を目指している。再びホグワーツの魔法が世界を包み込もうとしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）