◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前９時８分開始予定）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

１６日（同１７日）の第３戦目以降の先発が見込まれており、試合前はキャッチボールをして調整。通常であればそのままベンチ裏に下がって試合に備えるが、この日は中堅の位置に残ってベッツらのフリー打撃の打球を追って、軽めの守備練習を行った。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦前にもセンターで打球捕を行っていた。

大谷は９月１６日（同１７日）に取材に応じた際にポストシーズンでのリリーフ登板などについて「いろんな人といろんな話をして、もちろん当然その話も出ましたし。プレーヤーとしてどこでも、行けと言われた時に、その対応ができる準備っていうのをまずしたいなとは思ってる。それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野もね。リリーフでいくということは、その後のことも考えると、外野の守備にもつかないといけないっていう状況があったりすると思うので、どんな状況にもなったとしても、しっかりと対応できる準備っていうのをしたいなと思ってます」と話していた。

現行のルールでは、先発登板した際には“大谷ルール”で降板後も指名打者に残ることができるが、救援登板した際には、指名打者に戻ることはできず、試合に出続けるためにはどこかのポジションで守備につく必要がある。