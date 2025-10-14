いつものお散歩道を歩いていたところ、よくすれ違うおじいちゃんの姿を見つけたわんちゃん。いつもはお互いに通り過ぎてしまうわんちゃんとおじいちゃんですが、この日はわんちゃんが勇気を出してみたようで…？

あまりに可愛いわんちゃんの行動には、「私も声かけられたい！」「すれ違う人みんなにこんな可愛い声かけしてくれるんですか！？」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は36万再生を超えて、たくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：『よくすれ違うおじいちゃん』にいつも無視されてしまう犬→近づいてみた結果…あまりにも尊い光景】

お散歩でよくすれ違うおじいちゃんのことが気になるモモちゃん

あまりにも可愛すぎるわんちゃんのアピールの光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『へそ天モモ ［Puffy Puff］』。この日、トイプードルのモモちゃんは、飼い主さんと一緒にいつものお散歩コースを歩いていたのだそう。

すると、いつもお散歩中にすれ違うおじいちゃんが前からやってきたのだそう。モモちゃんはおじいちゃんのことが気になっているものの、いつもはチラッと視線を交わすだけ。しかしこの日、モモちゃんは勇気を出して、おじいちゃんと仲良くなろうと一歩踏み出すことにしたのでした。

おじいちゃんの姿を見つけたモモちゃんは…

前からやってくるおじいちゃんを見つけたモモちゃん。するとモモちゃんは、その場に立ち止まって、おじいちゃんに話しかけるように可愛らしい声をあげたそう。まるで子犬のような愛らしい声と、ふりふりと左右に揺れるしっぽを見たら、きっと誰もが立ち止まってしまうことでしょう。

どうやらそれはおじいちゃんも同じだったようで、ちょこんと立ちすくむモモちゃんの姿を見て、初めて足を止めて話しかけてくれたのだそう。おじいちゃんに立ち止まってもらったモモちゃんは、あまりの嬉しさに、さらなる反則級のご挨拶を見せてくれることとなったのでした。

おじいちゃんに撫でてもらってうっとり…♡

おじいちゃんと初めてご挨拶できて、とても嬉しそうなモモちゃん。すると次の瞬間…モモちゃんはコロンと地面に寝転がり、おじいちゃんにお腹を見せたのだそう！無防備すぎるその姿に、思わずキュンとしてしまいます。

そんな反則級の可愛い姿を見せられては、おじいちゃんもかまってあげないわけにはいきません。モモちゃんのふわふわのお腹に手を当て、優しく撫でてくれたといいます。そんなふたりの光景に思わず笑みがこぼれてしまう飼い主さん。癒やしあふれる光景に、こちらまでほっこりしてしまいます。

その後も、しばらくモモちゃんのお腹を優しく撫でてくれたおじいちゃん。こうしてまたひとり、大好きなお友だちが増えたモモちゃんなのでした。

おじいちゃんと仲良くなれた日の光景には、「またお友だちが増えたね♪」「きっと、おじいちゃんもずっと気になってたんじゃないかな」「甘えん坊がすぎます♡」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『へそ天モモ ［Puffy Puff］』では、そんな甘え上手なモモちゃんのお散歩風景や、おうちでの様子が投稿されていますよ。

モモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「へそ天モモ ［Puffy Puff］」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。