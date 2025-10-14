

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「東大だからといって全ての問題が難しいと考えるのは間違い」という桜木先生。その真意は？

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第206回は、東大受験で合否を決める重要な能力についてお話しします。

「深さ」と「速さ」という2つのタイプ





東大受験の指導をしていると、「どこで合否が分かれるのか」という質問をよくいただきます。

「努力量ですか？」「基礎力ですか？」「才能ですか？」といった質問です。もちろん、それぞれが大切であることは間違いありません。けれど、私が実際に何百人という東大受験生を見てきて、最も強く感じるのは、合否を決めるのは“速度”だということです。

頭の良い生徒といっても、そのタイプは大きく分けて2つあります。

1つは「思考が深い人」。もう1つは「思考が速い人」です。

深いタイプは、じっくり考え、あらゆる可能性を検討し、納得してから答案を書き始めます。論理的で慎重、完成度の高い答えを出す傾向があります。

一方で速いタイプは、まず手を動かしながら考えるスタイル。瞬時に仮説を立て、間違いを恐れずに試行錯誤を繰り返します。判断が早く、テンポよく次の問題に進むのが特徴です。

さて、東大が求めているのはどちらのタイプでしょうか？

実は、速く考えるタイプの方なのです。

東大が求めているのは「速く考える頭」

東大入試は、問題の質だけでなく、制限時間の厳しさにも特徴があります。限られた時間内に、いかに多くの問題を、正確に処理できるか。つまり「処理速度」が問われているのです。

東大合格者に共通しているのは、頭の回転の速さ。計算も読解も、迷いなく次々にこなしていきます。深く考える力も当然ありますが、それ以上に「すぐに形にするスピード」が抜群です。

思考の深さも、もちろん必要になる問題もあります。なんと言っても東大の問題ですから、思考が浅ければ複雑な問いを読み解くことはできません。

しかし、実際の入試現場では、時間との戦いが大きな壁として立ちはだかります。知識があっても、考えるのが遅ければ答案が書けない。深く考えすぎて手が止まってしまえば、どれほど頭が良くても点数にはつながらないのです。

もちろん、深い思考が劣っているという話ではありません。むしろ、深く考える力を重視する大学もあります。その代表例が京都大学です。京大では、独創的な発想や論理的な深掘りが求められます。じっくり思考を練るタイプにとっては、むしろ魅力的な舞台でしょう。

しかし、もし深く考えるタイプの人が東大を志望する場合、発想の転換が必要です。

この、東大と京大の入試問題の違いについては、『ドラゴン桜』の中でも触れられています。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。











（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）











（漫画：©︎三田紀房／コルク）

東大志望者へのアドバイス：「完璧よりも速さ」



私が思考が深いタイプの受験生に伝えるのは、「頭の回転を速くする練習をしよう」ということです。

100点満点の答案を目指すのではなく、まずは20点でもいいから書く。迷ったときのルールをあらかじめ決めておき、考えすぎて止まらないようにする。判断を意識的に速くし、優先順位を付けて、思考を軽くしていく。

そうした意識の積み重ねが、「東大型の思考スピード」を身に付けるカギになります。

結局のところ、速さも深さもどちらも大切です。ただし、自分がどちらに偏っているかを自覚し、それに応じた戦略を取ることが重要だと言えるでしょう。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）