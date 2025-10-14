◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦となる敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。

ＮＬＣＳの２６人のロースターには救援右腕カスペリアスが加入。地区シリーズ途中にメンバー入りした左腕ロブレスキと合わせ、今シリーズでは投手が１人増の１３人となった。代わって第３捕手のラッシングが登録を外れた。これまではスミスが右手骨折の影響で試合にフル出場できる状態ではなく、ロートベットを含めて捕手は３人制だった。

指揮官は「ウィル（スミス）が十分な状態にあると感じており、第３捕手を置いておく必要はないと判断した。ベン（カスペリアス）については右投手をもう１人加えることで、相手打線の一部に対応できるようにするという考えだ。ベンは昨年のワールドシリーズで投げた経験もあり、その経験値も含めて彼を入れるのがいいと思った」と説明した。

また、今季限りでの現役引退を発表している通算２２３勝左腕カーショーも地区シリーズに続いてメンバー入り。ロバーツ監督は「クレイトン（カーショー）に関して言えば、左打者に対しても右打者に対しても使えると感じている。おそらく（リリーフで）複数イニングにまたがる登板になると思う。どんな局面で使うかはまだ分からないが、彼は求められたことには何でも対応できる状態だ」と話した。