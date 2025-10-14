CipiCipiの新作ティントリップが登場♡NCT WISH出演の新ムービーも公開

美容クリエイター・ふくれなが手がける人気コスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」から、新作リップ「シピシピ デューイフィルムティント R」が登場します。ゼリーのようにぷるんとした質感と、軽やかなミルキーカラーが魅力のティントリップ♡従来の“ツヤもち”はそのままに、よりクリアで繊細な発色にアップデート。2025年10月23日から東京・日本橋のPOPUPストアにて先行発売、11月17日より全国展開がスタートします♪

CipiCipi ティントリップが進化して新登場♡

価格：1,430円（税込）



SNSで話題を集めた「シピシピ デューイフィルムティント」が、“R”としてリニューアル。色もちの良さはそのままに、少しクリアな発色でデイリーに使いやすくなりました。

ほんのり甘いいちごミルクの香りや、光沢のあるリボンを飾った新デザインのパッケージも魅力。ふくれなの「かわいい♡」を詰め込んだ、思わず持ち歩きたくなる仕上がりです。

カラー展開：

01 ベリーロリポッチュ（ちゅるんピンク）

02 ネンマクピーチ（じゅわももピンク）

03 オールデイピンク（万能ピンク）

04 グロウピーチュ（ベージュピンク）

05 チェリーミルクラテ（モーブピンク）

06 メロベリー（コットンキャンディピンク）

ブランドアンバサダーを務める「NCT WISH」が出演する新ムービー「HOLD ON,RIBBON」も話題に。

ピンク色の“CipiCipi House”を舞台に、メンバーがそれぞれのカラーリップを纏いながらリボンを追いかけるストーリーが展開されます。

新ビジュアルでは、ピュアで甘い世界観とミルキーなティントカラーが見事にリンク♡ファン必見の映像は、CipiCipi公式SNSで公開中です。

【出演カラー】

YUSHI：01 ベリーロリポッチュ

RYO：02 ネンマクピーチ

JAEHEE：03 オールデイピンク

SION：04 グロウピーチュ

RIKU：05 チェリーミルクラテ

SAKUYA：06 メロベリー

POPUPストアで先行発売＆展示も♡

「シピシピ デューイフィルムティント R」の全国発売に先駆け、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」でPOPUPストアが開催されます。

ふんわりパステルカラーとリボンが彩る“CipiCipi House”を再現した空間で、新作ティントをいち早く体験可能♡また、NCT WISHの新ビジュアル展示も実施。ここでしか見られないフォトスポットも登場します♪

【開催情報】

期間：2025年10月23日（木）～10月28日（火）

時間：11:00～20:00

場所：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9－10 L.Biz日本橋2F）

かわいさも機能性も進化した、愛されティント♡

「シピシピ デューイフィルムティント R」は、ツヤ・発色・デザインのすべてをアップデートした“次世代ティントリップ”。

軽やかな塗り心地と持続するツヤ感で、どんなシーンにも寄り添います。リボンのようにときめく新デザインを手に入れて、ふくれなプロデュースの“かわいい”を唇からまとってみてはいかがでしょうか♡