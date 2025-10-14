【シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていた生存中の人質が全員帰還を果たし、約２年続いたガザ紛争は大きな転機を迎えた。

焦点がガザの恒久和平の実現に移る中、難関となる次の交渉ステージでも、トランプ米大統領の果たす役割が大きなカギを握ることになりそうだ。

生存中の全人質を解放する停戦合意が履行された１３日、イスラエル国会を訪れたトランプ氏は「偉大で美しい日だ。新たな始まりだ」と記帳した。議員らにスタンディングオベーションで迎えられ、約１時間の演説では「今こそテロリストへの勝利を中東全体の平和と繁栄という究極の成果に変える時だ」と訴えた。

トランプ氏は９月末に２０項目からなる和平計画を公表してから、憎み合うイスラエルとハマスを交渉のテーブルに着かせ、「第１段階」の合意につなげた。さらに合意を着実に「ゴールライン」まで前進させ、戦闘終結に道筋をつけた。エジプトで１３日開かれる首脳級会議では、参加する２０か国以上の指導者らがトランプ氏の外交努力を称賛するとみられている。

しかし現実は、恒久和平の入り口に立ったにすぎず、これから始まる「第２段階」の交渉は難航必至だ。ガザの非武装地帯化、新たな統治体制の構築、荒廃した街の再建などの難題は一括して先送りされており、引き続きトランプ氏の「剛腕」が合意形成には欠かせない。

そうした中で欧州やアラブ・イスラム諸国の懸念は、人質解放という「セレモニー」を終えたトランプ氏の関心が中東から離れていくことにある。トランプ氏は１３日の演説で、ガザの問題にいったん区切りをつけるかのように、イランとの核交渉やウクライナ情勢に取り組むことが「次だ」と強調した。

最悪のシナリオは、トランプ氏の関与低下に伴ってイスラエルがガザ攻撃を再開し、停戦合意が崩れる事態だ。同国のベンヤミン・ネタニヤフ首相は１２日のテレビ演説で「我々は大きな勝利を収めた」としながら、「作戦は終わっていない。敵の一部は我々を再び攻撃しようと立て直している」と訴えた。その上で、ハマスが武装解除に応じないといった対応を取れば、戦闘を再開する考えを強調した。

イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長も１２日、「敵を攻撃する準備が整っている」と述べ、ハマスをけん制した。「戦争は終わった」とするトランプ氏の主張とは早くも食い違いが目立つ。

現状、周辺国を次々と攻撃するイスラエルを抑制できるのはトランプ氏しかいない。また、裕福な湾岸諸国にガザ再建の巨額援助を求めるうえで、トランプ氏と湾岸各国との太いパイプは欠かせない。次の交渉ステージでも当面、「トランプ頼み」にならざるを得ない見通しだ。