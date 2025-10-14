◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、リーグ優勝決定シリーズ第１戦となる敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。

今シリーズではこの日の第１戦がスネル、１４日（同１５日）の第２戦が山本由伸と敵地開催の２試合は先発投手を発表済み。しかし、本拠地に帰って行われる第３戦以降は明らかになっていない。指揮官は前日会見では「このシリーズで翔平は１試合に先発する予定」とし、先発ローテを決める上で「誰が（今シリーズ中に）２回登板できるかを考慮した」と話していた。

この日、ロバーツ監督は第３戦以降の先発が予想されるグラスノー、大谷の登板日について「すでに決まっている」と第１、２戦の勝敗は関係ないことを明かし、「教えてもらえますか？」という問いには「ＮＯ（笑）」とはぐらかした。

大谷は今季、２イニング以上を投げてからは中６日以上の登板間隔を維持している。そのため、第３戦にグラスノーを起用し、第７戦までもつれた場合は中４日で再登板する可能性があり、大谷は第４戦の先発が有力だ。