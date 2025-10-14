【政界】野党にも責任が問われる「連立拡大」を巡る政局 新総裁が直面する「歳出増と解散権封印」の圧力
首相の石破茂の退陣表明を受けて行われた自民党総裁選には、農水相の小泉進次郎ら5人が立候補した。自公政権が衆参ともに少数与党となった現実を反映し、総裁候補5人は全員、野党の政策を一部取り込む趣旨の訴えを掲げた。「自分なら政権を安定させられる」とのアピールだ。だがその先に待つのは各種の歳出増と「衆院解散権封印」の圧力だ。衆院本会議での首相選出に臨む前に、新総裁がどの程度その圧力に抵抗できるかが、政権の安定度を測る目安となる。
問われた小泉の真贋
本稿執筆時点で新総裁に最も近いのは小泉だ。9月22日の告示日の出陣式に集まった国会議員は代理出席も含めて90人超となり、他陣営を引き離した。昨秋の総裁選で得た議員票75票を上回り、「勝ち馬」とみなした議員の参陣が相次いでいる。
小泉の父親は言わずと知れた純一郎。2001年から5年半、政権を担った。01年総裁選では「自民党をぶっ壊す」と連呼して大勝をもぎ取った。その後も政局の主導権を握ろうとあえて党内抗争を演出し、「内閣の方針に反対する勢力は、すべて抵抗勢力だ」と獅子吼した姿は今も多くの国民に記憶されている。
次男の小泉もまた、父のイメージを期待された。昨秋の総裁選では「聖域なき規制改革」とぶちあげて「七光り」を活用。だが9候補による討論会で論戦力の弱さを露呈して急失速した。公約でも解雇規制の緩和を主張して世間の警戒を招き、選択的夫婦別姓に賛意を示して党内右派の支持を失った。
今回の小泉はそうした七光りを封印し、波紋を呼びそうな公約は盛り込まない「ステルス作戦」（高市陣営）に徹した。候補者演説会でも総裁選後に挙党態勢を目指すと強調した。
「この度の総裁選に求められているのは、お互いの違いを競い合うことではなく、共有しているものに目を向け、一致点を見出し、着実に実行していくことではないでしょうか」と呼びかけた。
党本部入り口に設けられたボードに5候補が意気込みを書き込んだ際も、小泉は「異志統一」と記した。小泉は「私の造語。多様な意見を一つにまとめていく、という想い」と説明する。これまた挙党態勢を意識した選択だ。
父親との落差の要因は、党内抗争のために獅子吼する余裕が今の自民党にはないためだ。衆参両院で少数与党に転落し、党内政局という道楽を楽しむどころではない。
少数与党下で初めて迎えた総裁選で、5候補が訴えたのは野党との連携だった。新総裁になったとしても、首相指名選挙を確実に勝ち抜いて内閣総理大臣の座を射止められるかどうかが分からないためだ。小泉は候補者演説会で「まず、与野党で合意のあるガソリン暫定税率の廃止に取り組みます」と語った。
5候補が野党に秋波
他の4候補も同様だった。本稿執筆時点で小泉と決選投票を争うと目されている元総務相の高市早苗は、9月24日の候補者討論会で「国民民主党がおっしゃる年収の壁の引き上げについては賛成でございます」と語った。
出馬表明の記者会見を9月10日に真っ先に行った前幹事長・茂木敏充も連立拡大に触れた上で日本維新の会と国民民主党の名前を挙げて「しっかり話したい」と秋波を送った。
官房長官の林芳正も「安定した政権を築く意味で、連立拡大は目指すべき方向」（23日の共同記者会見）と述べつつ、「総裁になっていない段階で党を名指ししても相手は『おととい来い』ということだろう」（24日の候補者討論会）と総裁就任後に連携を目指すとした。
元経済安全保障担当相の小林鷹之は23日の共同会見で「最大限（連立拡大を）急ぐ」としつつ、「憲法、皇統、安全保障など基本的な考え方ができるだけ共有できる政党と最終合意する」とも述べ、「皇統」を加えて党内右派にアピールとした。
問われた小泉の真贋
本稿執筆時点で新総裁に最も近いのは小泉だ。9月22日の告示日の出陣式に集まった国会議員は代理出席も含めて90人超となり、他陣営を引き離した。昨秋の総裁選で得た議員票75票を上回り、「勝ち馬」とみなした議員の参陣が相次いでいる。
小泉の父親は言わずと知れた純一郎。2001年から5年半、政権を担った。01年総裁選では「自民党をぶっ壊す」と連呼して大勝をもぎ取った。その後も政局の主導権を握ろうとあえて党内抗争を演出し、「内閣の方針に反対する勢力は、すべて抵抗勢力だ」と獅子吼した姿は今も多くの国民に記憶されている。
次男の小泉もまた、父のイメージを期待された。昨秋の総裁選では「聖域なき規制改革」とぶちあげて「七光り」を活用。だが9候補による討論会で論戦力の弱さを露呈して急失速した。公約でも解雇規制の緩和を主張して世間の警戒を招き、選択的夫婦別姓に賛意を示して党内右派の支持を失った。
今回の小泉はそうした七光りを封印し、波紋を呼びそうな公約は盛り込まない「ステルス作戦」（高市陣営）に徹した。候補者演説会でも総裁選後に挙党態勢を目指すと強調した。
「この度の総裁選に求められているのは、お互いの違いを競い合うことではなく、共有しているものに目を向け、一致点を見出し、着実に実行していくことではないでしょうか」と呼びかけた。
党本部入り口に設けられたボードに5候補が意気込みを書き込んだ際も、小泉は「異志統一」と記した。小泉は「私の造語。多様な意見を一つにまとめていく、という想い」と説明する。これまた挙党態勢を意識した選択だ。
父親との落差の要因は、党内抗争のために獅子吼する余裕が今の自民党にはないためだ。衆参両院で少数与党に転落し、党内政局という道楽を楽しむどころではない。
少数与党下で初めて迎えた総裁選で、5候補が訴えたのは野党との連携だった。新総裁になったとしても、首相指名選挙を確実に勝ち抜いて内閣総理大臣の座を射止められるかどうかが分からないためだ。小泉は候補者演説会で「まず、与野党で合意のあるガソリン暫定税率の廃止に取り組みます」と語った。
5候補が野党に秋波
他の4候補も同様だった。本稿執筆時点で小泉と決選投票を争うと目されている元総務相の高市早苗は、9月24日の候補者討論会で「国民民主党がおっしゃる年収の壁の引き上げについては賛成でございます」と語った。
出馬表明の記者会見を9月10日に真っ先に行った前幹事長・茂木敏充も連立拡大に触れた上で日本維新の会と国民民主党の名前を挙げて「しっかり話したい」と秋波を送った。
官房長官の林芳正も「安定した政権を築く意味で、連立拡大は目指すべき方向」（23日の共同記者会見）と述べつつ、「総裁になっていない段階で党を名指ししても相手は『おととい来い』ということだろう」（24日の候補者討論会）と総裁就任後に連携を目指すとした。
元経済安全保障担当相の小林鷹之は23日の共同会見で「最大限（連立拡大を）急ぐ」としつつ、「憲法、皇統、安全保障など基本的な考え方ができるだけ共有できる政党と最終合意する」とも述べ、「皇統」を加えて党内右派にアピールとした。