戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。今回は、ある弁護士の平和への思いについてお伝えします。その原点には、幼少期のつらい体験がありました。

ことし6月、明かりを落とした大分市のホール。ある男性に、歌で感謝の思いが伝えられました。弁護士の紱田靖之さん（81）です。裁判や市民活動を通じて交流を深めた多くの支援者が、歌声を響かせました。





■紱田靖之 弁護士（81）「うれしいし、どんなふうにお礼を言えばという思いもあるのですが、偲（しの）ぶ会のような。私、81歳ですが、たぶんまだ10年は生きます。」紱田弁護士は、福岡の飯塚事件など、死刑が執行された元死刑囚の裁判のやり直しを求める弁護活動などを行っています。また、ハンセン病や薬害エイズの裁判に長年携わり、被害者の救済に力を尽くすなど「人権派弁護士」として知られています。

支援者の後押しを受け、去年7月から8回のシリーズで開催されてきた紱田さんの講演会は、この日が最終回でした。語り始めたのは、紱田さんにとって「非戦」の原点となる幼少期の出来事についてです。



■紱田弁護士

「実はこのテーマは、私が一番皆さんに聞いてほしいことでもあるし、話すことが痛みを伴うことでもあります。」



大分県別府市。太平洋戦争の戦局が悪化した1944年4月、紱田さんはこの地で生まれました。



幼い紱田さんを抱くのは母親の嘉子さんです。しかし、そのことを知ったのは小学生に入る頃でした。



■紱田弁護士

「我が家には若い女性が暮らしていまして、その若い女性は4畳半くらいの部屋に大体いつも1人でいて、 その部屋には外から鍵がかかるようになっていました。時々、その若い女性が大きな声を出したり、物を投げたりということがあると、その部屋に閉じ込められることがあって、子供心にとても怖い人という思いがあって、全く寄り付くことができなかったわけです。」



その様子を見かねた近所の人が告げました。



■紱田弁護士

「『あなたにはお父さんいないよ』と突然言われたわけです。『えっ、いやいるよ』と言ったら、『あなたがお父さんだと思っているのは、あれはね、おじいちゃん。あなたがお母さんと思っている人は、おばあちゃんなのよ。あなたのお父さんは戦争で亡くなったの。あなたのうちに若い人がいるでしょう。あの人があなたを産んでくれたお母さんよ』と言われました。まず、父親がいないということ、それはそれでショックでした。母は最愛の夫を失い、赤ん坊だった私を残されたという状況の中で、心を病んでしまったのです。」



紱田さんにとって、それが本当の父親、母親との出会いでした。

父親の猛さんは戦争で3度招集され、3度目に派遣されたマレー半島で結核を発症し、日本に送り返されました。別府市の療養所で治療を受けましたが、1946年11月、35歳で亡くなりました。紱田さんが2歳の時でした。



死を前にした父親は、幼い我が子を病院に呼び寄せると、医師や看護師の目を盗んで何度も抱きしめていたといいます。



■紱田弁護士

「その話をおばあちゃんから聞いた時に、親父に愛されていたんだと。親父は無念だったんですよ。戦争が終わって、これから平和な国になる日本で過ごしていくであろうその時に、愛する妻や赤ん坊の私を残して死んでいくことが無念だったんですよ。だから私にとって戦争というのは、私の親父の命とお袋の心を奪った、どんなことがあっても許してはならないものなのです。」

しかし、30代のある時、父親の形見となったアルバムをひもとくと、そこには機関銃を肩にかけた姿がありました。



■紱田弁護士

「うちの親父は、我が子に結核がうつるだろうと分かっていながら、我が子を抱きしめざるを得なかったような、そんな軟弱な野郎です。いや、僕はだから大好きなんですけどね。だけど戦争というのはね、そんな軟弱な野郎を人殺しにするんですよ。戦争というのが肌感覚ではなくて、命が奪われるんだ、人が人殺しになるんだ、心を痛めて人生が本当に台無しになってしまうという戦争の生の姿を、知らない人が増えすぎている。」

そう危惧するからこそ訴え続けます。



■紱田弁護士

「理想を語ることを絶対に諦めません。戦争のない平和な社会はつくれます。そのことを信じてみんなに呼びかけ続けることが、戦争で苦しめられた世代である私たちに課せられた使命ではないかと思います。」



結核を発症した父親に抱かれた紱田さんも直後に発症し、肺には今もその痕が残っています。そこに刻まれるのは、両親の愛情と無念。その思いとともに、紱田さんは次の世代へ戦争と平和を伝え続けます。



