本日の予定【経済指標】
【シンガポール】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）09:00
予想 1.9% 前回 4.4%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（9月）15:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ドイツZEW景況感指数（10月）18:00
予想 N/A 前回 37.3（ZEW景況感指数)
【英国】
ILO失業率（8月）15:00
予想 4.7% 前回 4.7%（ILO失業率)
雇用統計（9月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 1.74万件（失業保険申請件数)
【カナダ】
住宅建設許可（8月）21:30
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
