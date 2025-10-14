【シンガポール】

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）09:00

予想 1.9% 前回 4.4%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（確報）（9月）15:00

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



ドイツZEW景況感指数（10月）18:00

予想 N/A 前回 37.3（ZEW景況感指数)



【英国】

ILO失業率（8月）15:00

予想 4.7% 前回 4.7%（ILO失業率)



雇用統計（9月）15:00

予想 N/A 前回 4.4%（失業率)

予想 N/A 前回 1.74万件（失業保険申請件数)



【カナダ】

住宅建設許可（8月）21:30

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

