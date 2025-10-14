【シンガポール】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）09:00
予想　1.9%　前回　4.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（9月）15:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ドイツZEW景況感指数（10月）18:00
予想　N/A　前回　37.3（ZEW景況感指数)

【英国】
ILO失業率（8月）15:00
予想　4.7%　前回　4.7%（ILO失業率)

雇用統計（9月）15:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　1.74万件（失業保険申請件数)

【カナダ】
住宅建設許可（8月）21:30
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります