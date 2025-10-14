本日の予定【発言・イベント】
9:30 豪中銀議事録（9月30日開催分）
16:50 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
21:00 テイラー英中銀委員、討論会出席
21:45 ボウマンFRB副議長、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
22:00 IMF世界経済見通し
15日0:30 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、IMF世銀大西洋評議会出席
0:40 コッハー・オーストリア中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
1:15 ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
1:20 パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:00 ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
4:25 ウォラーFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
4:30 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会（フィラデルフィア、最終日）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
世界金属業界年次集会「LME Week 2025」（ロンドン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）サミット（ロンドン、15日まで）
米主要企業決算
シティ、ゴールドマンサックス、JPモルガン、ウェルズファーゴ、J＆J
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
