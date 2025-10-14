不振の大谷翔平きょうも１番、ブルワーズ先発は救援メインの左腕…ＮＬＣＳ第１戦
米大リーグのポストシーズンは１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）のブルワーズ―ドジャースがウィスコンシン州ミルウォーキーで開幕する。
両チームのスタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で出場する。試合開始は日本時間午前９時８分の予定。（デジタル編集部）
ブルワーズの先発投手は左腕アシュビー。今季は主に救援で４３試合に登板し、５勝２敗、防御率２・１６の好成績を残した。地区シリーズで不振だった大谷だが、特に左腕に抑えられていて、対戦が注目される。首位打者２度、ＭＶＰ１度のイエリチがポストシーズンで初めて２番を務める。
両チームのスタメンは以下の通り。
▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番右翼Ｔ・エルナンデス、４番一塁フリーマン、５番捕手スミス、６番二塁エドマン、７番三塁マンシー、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス
▽ブルワーズ：１番右翼チョウリオ、２番ＤＨイエリチ、３番捕手コントレラス、４番二塁トゥレイン、５番一塁ボーン、６番中堅フレリック、７番三塁ダービン、８番左翼コリンズ、９番遊撃オルティス