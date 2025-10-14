●午後から天気下り坂。夕方にかけて雨脚が強まり、雷が発生するところも

●山口市内では日中の最高気温が30度。雨で湿度が高く、蒸し暑い

●週末からは一気に秋の空気に。厚めの長袖の用意を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜からこの時間にかけて台風23号は東へと遠ざかりました。

現在、大陸からまとまった雲が接近し、中国地方に流れ込んできています。





きょう14日(火)は朝鮮半島付近の前線が夜にかけて県内に接近する予想で、徐々に天気は下り坂となります。





午前中はところどころで晴れ間もありますが、次第に厚い雲に覆われる予想です。



昼頃になると前線による雨雲が流れ込み、日本海側や山間部を中心に降ったり止んだりのぐずついた空模様が続く見通しです。

昼過ぎから夕方にかけて本降りになるところもあるので、きょう14日(火)は大きめの傘を忘れないようにお持ちください。





また、きょう14日(火)は天気が崩れても山口市内では最高気温が30度。きょう14日(火)も真夏日になる予想です。予想通りきょう14日(火)の気温が30度を超えると、山口市内では今年の真夏日の観測日数がちょうど100日となります。

10月としては異例の暑さが続いていますが、きょう14日(火)もしっかり水分補給を行っていきましょう。







県内は午前のうちは、ところどころで日ざしが届きますが、昼頃から天気が崩れる予想です。

夕方にかけて雨脚が強まり、雷が発生するところもありそうです。

午後からの空模様の変化にご注意下さい。







山口市内では日中の最高気温が30度と真夏日に。その他の各地も30度目前まで上がる予想。

雨が降ると、一層蒸し暑く感じられそうです。





この先、週末にかけてぐずつく日が多くなる予想です。17日(金)に一旦晴れ間が期待できるので、日ざしを有効活用するといいでしょう。

まだしばらく日中は季節外れの暑い日が続きますが、週末からはようやくこの時期らしい涼しい空気が流れ込み、季節がまた一歩進む見通しです。

厚めの長袖を用意して、気温の変化に備えていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）