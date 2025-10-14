¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î´é¤Ä¤¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¡¡ÖF1¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í´Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡×
¼ã¤«¤ê¤·³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÁÇ´é05¡ÊÁ´5²ó¡ËÁ°ÊÔ
¡Ö2022Ç¯¡Á¸½ºß¡§F1¡×
¡¡2024Ç¯¡¢F1¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢ÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç´öÅÙ¤â²÷Áö¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡×¤ò¸£°ú¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢F1³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«2Àï¤Ç¡¢µÞî±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò´Ö¶á¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¸µ¥Û¥ó¥À¤ÎF1¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼»³ËÜ²í»Ë¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤ÇÆü¤ËÆü¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¡photo by Boozy
¨¡¨¡¡¡2021Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥Û¥ó¥À¤¬F1¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤È¸òÎ®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾è¤ì¤¿¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎë¼¯¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢³«¸ý°ìÈÖ¤Ç¡Ø»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬²Ì¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¡¡FIA F3¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿º¢¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òF1¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤µ¤ó¤Ï³ÑÅÄÁª¼ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÍµµ£¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç³ÑÅÄ¤òF1¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤ò³ÑÅÄËÜ¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ØËÜÅö¤Ë!?¡Ù¤Ã¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶²¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤¬³ÑÅÄ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µÕ¤ËÁÇÄ¾¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Î¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤¿¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Õ¥é¥ó¥Ä¡Ê¡¦¥È¥¹¥È¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¸µÂåÉ½¡Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¸À¤¦¤«¤é¡×¡Ú¥è¥ì¥è¥ì¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤«¤é...¡Û
¨¡¨¡¡¡2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Î³ÑÅÄÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£F1¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤ÆºÝ¸Â¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢³Ø¶È¤È°ã¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¶µ²Ê½ñ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¸½¾ì¤Ç³Ø¤ó¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï³«ËëÀï¡Ê9°ÌÆþ¾Þ¡Ë¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éâ¤ÂÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2ÀïÌÜ¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÇÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ë¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢´é¤Ä¤¤â°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥è¥ì¥è¥ì¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥Û¥ó¥ÀËÜ¼Ò¤ËÍè¤¿»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢F1¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í´Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Úprofile¡Û
»³ËÜ²í»Ë¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë
1964Ç¯3·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î1982Ç¯¡¢ËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊHonda R¡õD¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼êÏÓ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¥Û¥ó¥ÀËÜ¼Ò¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2019Ç¯¤ËF1Ã´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥êÍ¥¾¡¤ä2021Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥Û¥ó¥À¤òÂà¿¦¤·¡¢¸½ºß¤ÏMASA¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£