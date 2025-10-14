いつまでも恋人未満…。男性に“都合のいい女”として扱われる女性の共通点
「毎週会ってるのに、付き合おうって言ってくれない」「彼の予定はいつも急」。そんな“恋人未満”の関係が続いていませんか？SNSやマッチングアプリの普及で、恋愛の境界線があいまいになった今、“都合のいい関係”にハマる女性は少なくないのです。そこで今回は、そんな扱いを受けやすい女性の共通点を紹介します。
優先順位が“彼基準”になっている
予定をすぐ合わせたり、深夜の呼び出しにも応じてしまったり…。「断ったら嫌われるかも」と思ってしまう優しさが、男性にとっては“都合のよさ”になることも。恋愛は対等な関係であるべきなので、自分の時間や感情を大切にする姿勢こそ、男性に「ちゃんと向き合わなきゃ」と思わせるポイントです。
「好き」が先走って、境界線をあいまいにしている
付き合う前から“恋人気分”で尽くしてしまうのも注意。彼の部屋を片づけたり、料理を作ったり、相談に乗ったりなど、気づけば自分だけ“彼女気分”になっていませんか？そんな状況であっても彼が関係を明確にしようとしないなら、それは「責任を持たずに甘えたいだけ」のサインかもしれません。
言葉に惑わされて、男性の“行動”を見ていない
男性から「好きだよ」と言われても、行動が伴っていないなら要注意。本気の男性は、予定を立て、会う時間をつくり、あなたの生活を尊重します。一方で、都合のいい関係では「今から会える？」の一言で終わりがち。言葉ではなく“継続的な行動”を見れば、本気度はすぐにわかります。
“都合のいい女”を抜け出すには、「私を大切にしてくれる人としか関わらない」と決めること。恋愛は相手を追いかけるものではなく、“同じ方向を見る関係”で育つものです。あなたの価値をちゃんと見てくれる男性にこそ、心と時間を費やしていきましょうね。
